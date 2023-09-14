切割傑尼斯！店家海報「蓋掉偶像」惹怒粉絲　日本摩斯漢堡道歉

▲圖為日本東京新宿區的摩斯漢堡MOS Burger。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社記者戴雅真東京14日專電

日本傑尼斯事務所承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯藝人引發企業解約潮，但摩斯漢堡有部分店家把廣告海報上的男團Snow Man兩名成員用貼紙蓋住，引發粉絲不滿。摩斯今天為「不適當加工」致歉。

▲渡邊翔太與Raul的摩斯漢堡海報被店家宣傳貼紙遮掉。（圖／翻攝自社群平台X）

傑尼斯事務所9月7日召開記者會，承認強尼喜多川性侵，事隔一週，日本各企業對於不再起用傑尼斯藝人出演廣告與銷售活動的呼聲越來越高，避免被認為不夠重視人權、對於性侵害等議題的認知不足。

產經新聞報導，美國家庭人壽保險公司（Aflac）今天宣布解除與傑尼斯事務所的廣告契約，要與從2011年起就擔任代言人的「嵐」成員櫻井翔分道揚鑣。可果美和森永製菓也宣布，與傑尼斯藝人的合約期滿後將不再續約。

美國家庭人壽保險表示，強尼喜多川的性侵犯行為是對人權的嚴重侵害，但傑尼斯事務所目前公布的應對措施仍不夠充分，公司因此檢討與傑尼斯藝人簽訂合約，遺憾讓藝人失去可以活躍的舞台。

然而，卻也有企業的動作太過頭，反而招致粉絲不滿。

日本摩斯漢堡目前由Snow Man兩名成員Raul和渡邊翔太出演新產品廣告，卻有部分店家用宣傳貼紙，把店面海報上的兩人頭像蓋住，照片被上傳網路後，引發粉絲抗議。

有網友說，「這麼做的店鋪甚至不止一家，雖然我不是Snow Man的粉絲，但看到這麼做還是很震驚。」有粉絲則說，「寧可店家把海報撕下來，也不要這麼做。把別人的臉貼起來，真的太失禮了，不知道粉絲會很傷心嗎？」也有粉絲質疑，「不知道是打工的人自行判斷，還是公司上層的命令。」

對此，摩斯漢堡今天火速致歉。公司表示，這是特定店舖的「不適當加工」，公司沒有下達改變店面宣傳品的指示，對於造成藝人本人、粉絲，以及顧客的不愉快由衷致歉。

摩斯漢堡表示，任何的性侵害行為都違反公司人權政策的基本理念，因此不會繼續與傑尼斯事務所簽訂契約，先前起用傑尼斯藝人拍攝的電視廣告和店面廣告正在變更當中。

日本農林水產省昨天則是暫停任命TOKIO成員城島茂，擔任宣傳農業情報的「農福大使」，成為停用傑尼斯藝人的第一個日本政府機構。

據知農水省官員12日曾造訪傑尼斯事務所，詢問有關性侵問題的後續對應處置，但沒有得到明確說明，因此決定暫停城島茂自2021年起擔任的農福大使職務。

據統計，目前已有多家企業與傑尼斯藝人解約或宣布到期不續約，範圍幾乎涵蓋食衣住行，包括與木村拓哉有合約的麥當勞和日產汽車，與Sexy Zone成員中島健人有合約的花王，以及和松岡昌宏有合約的札幌啤酒，與目黑蓮有合約的麒麟啤酒等。