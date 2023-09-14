工人窗外施工「從30公尺高墜落」喪命　纏訟6年判賠520萬

▲新加坡工人意外從5樓墜落，經過6年訴訟雇主僅被判罰520萬。（圖／翻攝新加坡法院）

圖文／CTWANT

工人在空中作業有極高的風險，如果公司又沒有為此做好工安保障，對他們來說就是相當大的風險。在新加坡就有一位工人因為在5樓窗外施工時不幸墜樓，當場死亡，在經過6年訴訟後，8日幹部被判入獄1周，而合眾號食品工業公司及其子公司Qbest僅被罰款22萬元新幣（約新台幣520萬）。

根據新加坡《聯合早報》報導，是發於2017年9月27日早上的一間工廠，死者卡魯扎曼是一名在合眾號食品工業公司子公司Qbest工作的技術人員。由於需遷移的冷凝器放在建築物外牆，因此卡魯扎曼必須爬出去才能施工。

據報導，冷凝器周圍竟沒有安全立足點，只有鋁塑製成的遮版，不過遮板僅由螺絲釘固定在金屬支架上，根本不足以支撐一個人的重量，卡魯扎曼也完全沒有任何安全措施，因此他不幸從約30公尺的5樓墜落，當場死亡。

對此，調查顯示合眾號未提供工作者安全措施，也沒有在顯眼處標示易碎警告，以及未採取防墜樓措施；至於雇主Qbest未評估風險，也沒有向員工提供相關工作指導，以及確保員工在高處工作時受到監督。

8日新加坡法庭判定合眾號與Qbest兩家公司被判罰22萬新幣，另外，負責公安的機電經理陳秀玲則因疏忽，且未考慮到員工工作時的危險，導致死者沒有採取任何安全措施，判處入獄1周。

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