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已奪2命！印度爆發「立百病毒」疫情　急關學校做病毒檢測

▲▼印度爆發立百病毒疫情，目前當局已在醫院和村莊內設置隔離區。（圖／路透）

▲印度爆發立百病毒疫情，目前當局已在醫院和村莊內設置隔離區，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度南部喀拉拉邦（Kerala）爆發立百病毒（Nipah virus）疫情，目前已造成2人死亡。為了阻止這場罕見但致命的疫情傳播，當局13日緊急關閉了部份學校、辦公室和公共交通工具，同時為醫護人員與民眾進行病毒檢測。

據路透社報導，喀拉拉邦衛生官員指出，立百病毒可藉由接觸受感染的蝙蝠、豬隻，或患者體液而傳染，目前已有兩名成人和一名兒童因感染仍在醫院治療，另有包含153名醫護人員的706人已接受檢測，以遏制病毒的傳播，但檢測結果目前尚未出爐。

喀拉拉邦衛生首長維杰安（Pinarayi Vijayan）表示，「當局將確保更多人接受檢測，並提供隔離設施。」他同時也要求人們在未來10天避免在卡利克特區（Kozhikode）舉行公共集會。

▲▼印度爆發立百病毒疫情，目前當局已在醫院和村莊內設置隔離區。（圖／路透）

報導稱，這是喀拉拉邦自2018年以來第4次爆發立百病毒疫情。8月30日以來，當地已有2名感染者死亡，迫使當局將科澤科德（Kozhikode）至少8個村莊設置為隔離區域。

一名政府官員透露，印度的第一名受害者是科澤科德一名種植香蕉和檳榔的小地主；當局在追溯其行踪後，確認他的女兒和姐夫都已被感染，目前正在隔離病房。初步調查也顯示，第二名死者是在醫院與第一名死者接觸後死亡的，但2人沒有任何關係。

喀拉拉邦衛生廳長喬治（Veena George）坦言，當地發現的病毒與早前出現在孟加拉的病毒相同；這種在人與人之間傳播的病毒死亡率很高，但傳染性較低，「我們會將重點放在及早追蹤密切接觸者與隔離出現症狀者上。同時，為了防止醫療危機，邦內部分地區的公共活動將受到限制。」

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