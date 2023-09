空少特別讓她上頭等艙廁所　 14歲少女發現被「隱藏iPhone」偷拍

▲少女在飛機廁所發現手機正在偷拍。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州一名14歲少女搭乘美國航空(American Airlines)飛機,在頭等艙使用廁所時,竟然發現一支隱藏在馬桶蓋上的偷拍iPhone,嚇得趕緊告訴爸媽,家長懷疑偷拍者就是空服人員,氣憤向航空公司提告。

事件2日發生在美國航空一架從北卡州夏洛特市飛往波士頓的航班上,少女家長表示,女兒原本在排經濟艙的廁所,一名男性空服員看到後,告訴她頭等艙的廁所不用等,所以女兒便前往頭等艙如廁,結果發現廁所裡面竟然藏著一支手機正在偷拍。

Photo shows hidden iPhone allegedly placed in American Airlines bathroom used by teen girl: family https://t.co/hzdhTEaeWd via @nypost