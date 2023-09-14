空少特別讓她上頭等艙廁所　 14歲少女發現被「隱藏iPhone」偷拍

▲少女在飛機廁所發現手機正在偷拍。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名14歲少女搭乘美國航空(American Airlines)飛機，在頭等艙使用廁所時，竟然發現一支隱藏在馬桶蓋上的偷拍iPhone，嚇得趕緊告訴爸媽，家長懷疑偷拍者就是空服人員，氣憤向航空公司提告。

事件2日發生在美國航空一架從北卡州夏洛特市飛往波士頓的航班上，少女家長表示，女兒原本在排經濟艙的廁所，一名男性空服員看到後，告訴她頭等艙的廁所不用等，所以女兒便前往頭等艙如廁，結果發現廁所裡面竟然藏著一支手機正在偷拍。

Photo shows hidden iPhone allegedly placed in American Airlines bathroom used by teen girl: family https://t.co/hzdhTEaeWd via @nypost — Bo Snerdley (@BoSnerdley) September 14, 2023

從少女所拍攝的照片中可看到，馬桶蓋上貼著寫有「座椅毀壞」字樣的貼紙，然而仔細一看，貼紙下面竟然藏著一支iPhone，而且手機的手電筒與閃光功能還開啟著。

少女的母親看到照片後，立即幫忙提醒一名想要使用廁所的女乘客，然而當她們一起進去廁所檢查時，卻遍尋不著原本貼在馬桶蓋上的貼紙和手機。少女的父親表示，當他把這件事情向空服人員反映時，發現那名讓女兒去頭等艙的男性空服員臉色變得很慘白，一名女性空服員則立即向他們道歉，也覺得會發生這種事情很誇張。

少女爸媽透過委任律師對外表示，「太誇張了，一名未成年少女使用廁所時，竟然公然遭到性侵犯，這種事情不應該發生，也絕對不可以再發生」。麻薩諸塞州警方表示，他們接到報案後立即進行處理，不過目前案件已轉由聯邦機構負責調查。美國航空公司則表示，他們絕對不會輕忽處理這起事件。