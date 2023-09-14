iPhone 12電磁波超標！法國禁售「歐洲多國恐跟進」　蘋果回應了

▲ iPhone 12因電磁波超標，在法國被禁賣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國輻射監管機構以電磁波超出歐盟標準為由，禁止蘋果公司iPhone 12在國內銷售，恐怕在歐洲引發連鎖效應。蘋果13日提出多份檢測結果反駁，稱iPhone 12已通過多個國際機構輻射標準，並向法國調查結果提出質疑。

根據《路透》，蘋果13日聲明表示，2020年推出的iPhone 12已經多個國際機構認證，符合全球輻射標準，並提出多份蘋果及第三方實驗室檢測結果，證明這款手機符合法國國家頻譜管理局（ANFR）要求。

此前，ANFR於12日通知蘋果，測試顯示iPhone 12的SAR值（人體從設備中吸收的電磁功率）高於法定標準，因此禁止iPhone 12在法國境內銷售，將派人前往Apple Store及經銷商，檢查該型號是否已經停賣，若不確實執行，將要求召回已經售出的產品。

法國此舉引發歐洲各國跟進的可能性，德國聯邦網路局（BNetzA）已經表示，可能啟動類似程序，並與法國當局保持密切聯繫；西班牙消費者與使用者組織（OCU）也敦促當局停售iPhone 12。

業界專家則認為iPhone 12沒有安全風險，因為監管機構SAR值標準遠低於科學證實會造成危害的水準。國際非游離輻射防護委員會（ICNIRP）制定SAR值全球指導方針，主席克羅夫特（Rodney Croft）指出，「從健康及安全角度來看，（iPhone 12）並未將任何人置於危險之中。」

克羅夫特說明，法國研究結果與其他監管機構不同，可能是因ANFR的評估方法假設使用者與設備之間沒有布料相隔，而是直接接觸皮膚。一名法國政府消息人士也透露，法國測試方式與蘋果不同。

研究人員過去20年來進行大量研究，評估手機對健康的風險。據世界衛生組織（WHO），目前並無證據表明使用手機會對健康造成不良影響。