孩子被關托兒所門外50秒　老師登門道歉遭家長拿「沾糞尿布」甩臉

▲南韓一名家長發現小孩被鎖在門外50秒，非常氣憤，拿沾有糞便的尿布甩老師耳光。（圖經變色處理／翻攝自naver.com）

圖文／CTWANT

南韓一名家長，去年6月發現自己的小孩被鎖在門外50秒後非常氣憤，於是幼兒園老師及主任便登門向家長道歉。沒想到該名家長竟直接拿沾有糞便的尿布，打老師的臉，讓老師的丈夫非常氣憤，向國會請願要求建立保護托兒所教師人權的制度。

根據《韓國廣播公司》報導，世宗南警察署10日發布消息指出，日前接獲一起老師指控家長拿沾有糞便的尿布甩巴掌一案。

經過調查後發現，去年6月，南韓一名家長發現自己的孩子無故被鎖在門外50秒後非常氣憤，便向警方舉報托兒所老師「虐待兒童」。隔天，老師及托兒所主任便登門拜訪道歉，同時與家長釐清情況，沒想到家長竟把老師叫到廁所，拿沾有糞便的尿布甩她耳光。

事後，老師的丈夫向國會請願，指出從年初開始，就發現妻子遭到該名家長不斷的謾罵、無理要求、誣告虐待兒童等「我相信這件事不是我的妻子做的，目前虐待兒童行為已受到警方的調查，一旦結果公佈，那位老師就會受到懲罰」。而他也呼籲當局「我們可以懲罰不好的老師，但是無法避免不好家長的老師呢？請建立保護托兒所教師人權的制度」。

之前南韓才發生小學老師因被家長惡意投訴而自殺的事件，引發社會爭議，現在又出現托兒所老師被家長用尿布打臉羞辱的狀況。對此，世宗地區保育中心協會立即召開緊急理事會會議，並在會後發布聲明表示「我們決定調查世宗地區所有日託中心侵犯教師權利的案件。」而世宗保育協會會長陸泰佑也表示「以此次事件為契機，我們將在保育中心層面共同應對，讓老師們不必獨自承受。」

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