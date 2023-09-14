中國任命駐阿富汗大使　塔利班掌權後各國之首

▲中國外交部長王毅會見塔利班組織代表巴拉達爾。（圖／路透社）



文／中央社喀布爾13日綜合外電報導

中國今天成為自阿富汗塔利班（Taliban）掌權以來，第一個正式任命新任駐阿富汗大使的國家，在此之前，中國代表在阿國首都喀布爾（Kabul）的一場儀式上遞交國書。

塔利班至今尚未得到任何外國政府的正式承認，而北京也未表明今天任命大使一事，是否預示將朝正式承認塔利班方向採取更廣泛的舉措。

中國外交部聲明指出：「這是中國駐阿富汗大使的正常輪換，目的在繼續推進兩國對話與合作…中國對阿富汗政策是明確且一貫的。」

塔利班政府外交部發言人告訴路透社，中國新大使趙興（Zhao Xing，譯音）是自2021年8月以來第一位出任這項職務的大使；塔利班當年接掌阿富汗政權，美國領導的外國部隊也在駐紮阿富汗20年後撤軍。

塔利班政權副發言人卡里米（Bilal Karimi）在聲明中表示，塔利班政府代理總理艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）已在儀式上接受中國新任代表的國書。

中國駐阿富汗前任大使王愚2019年上任，2023年8月離任。

在喀布爾還有其他擁有大使頭銜的外交官，但他們都是在塔利班掌權之前就已上任。