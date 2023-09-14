熱水器旁發現蠕動蛇群　女抓出「20條響尾蛇」驚嚇：母蛇還在生

▲女從車庫抓出20條響尾蛇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名男屋主在車庫內發現響尾蛇蛇窩，嚇得趕緊找捕蛇專家梅麗莎(Marissa Maki)幫忙，梅麗莎處理後竟然一共抓出20條蛇，誇張數量讓有著豐富抓蛇經驗的她也覺得十分驚人，分享在網路上爆紅。

捕蛇專家梅麗莎在YouTube影片表示，她接到通知前往亞利桑那州梅薩市(Mesa)一戶民宅的車庫，發現了多條成年響尾蛇和幼蛇。影片中可看到，成群響尾蛇盤據在車庫熱水器附近，還不斷發出恐怖的嘶嘶聲。

男屋主向梅麗莎表示，他在車庫內發現蛇群後很害怕，所以打開車庫的門，原本希望幾天後蛇群會自己離開但是沒有，只好求助梅麗莎幫忙。梅麗莎在車庫內發現至少5條成年的西部菱背響尾蛇，而且其中還有母蛇已經懷孕，蛇卵隨時都有可能破開，生出更多小蛇。

影片中可看到，梅麗莎抓起母蛇後，後來又不斷抓出多條小蛇，誇張畫面讓她也忍不住驚呼，「有好多蛇，真的很誇張，我沒有在騙人，真的太瘋狂了」。

梅麗莎一共抓出20條響尾蛇，多條響尾蛇全部擠在水桶內不斷蠕動，恐怖畫面在網路曝光後爆紅，梅麗莎表示，5條成年蛇中，2條是母蛇，懷疑15條幼蛇可能都是由牠們所生，之後將所有的蛇野放回大自然中。