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金正恩和普丁「笑著用力握手」藏玄機　專家：真正掌控者是他

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，並與俄總統普丁進行會談，兩人笑著握手、並肩行走交談，不過這些看起來像是好朋友的互動其實暗藏玄機。太陽報引述肢體語言專家詹姆斯（Judi James）的說法指出，兩人之間出現強力握手與強烈眼神接觸，金正恩才是真正的掌控者。

強力的握手
金正恩與普丁見面寒暄的時候，兩人握手長達30秒至40秒。詹姆斯認為，這次的握手表達出團結的意思，但同時也顯露出焦慮與恫嚇。她也說，金正恩用強烈眼神交流，從身上穿的西裝到走路姿勢，整體形象是絕對自信的，在不自在的普丁面前占上風。

▼普丁與金正恩見面笑著用強力握手寒暄。（圖／路透，下同）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

男子漢姿態
詹姆斯表示，在兩人見面握手時，是金正恩先伸出手，但這通常被認為是東道主的動作，「也就是說，金正恩以此手勢取得主導，這暗示著控制權」，且金正恩加強眼神接觸，伸手的大拇指微微翹起，這也是自信的訊號之一。她說明，普丁嘗試以男子漢的姿態來握手，但其實取得控制權者是較年輕的金正恩。

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

男性開腿
當兩人坐下交談時，金正恩與普丁都張腿坐著，兩人的姿勢非常相似。詹姆斯分析，這展現出來的是權力與力量，金正恩的姿勢更加對稱，一隻手牢牢貼在大腿上，外套扣子扣上，「但普丁的外套扣子已解開，這讓（普丁）看起來更願意談判，而金正恩則是守口如瓶。」

▼普丁已把外套扣子解開。（圖／CFP）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／CFP）

另外被封為「人體測謊機」的前警察史坦頓（Darren Stanton）表示，在記者會上，金正恩把一隻手放在桌上，仔細觀察可以發現在搓食指和拇指，「這是種焦慮的表現，讓自己安心，但也可能是不耐煩的跡象，好像他不想待在那裡。」

史坦頓分析，普丁給了金正恩比平常更有力的握手，來維護自身威信，試圖對金正恩施加控制，而普丁的自信明顯可從開腿這個姿勢看出來，並在拍照的時候做出努力，也就是站在右側，「當看向廣角鏡頭時，無論誰在右手邊，由於我們眼睛記錄光線的方式，往往都會顯得更大。」

報導指出，北韓與俄羅斯在國際社會越來越孤立，普丁迫切需要能為他在烏克蘭戰爭提供武器的盟友，金正恩急於跟任何能協助他尋求國際尊重與核武的人交朋友。而金正恩願意提供砲彈、反坦克導彈給普丁，換取衛星和核潛艇技術，因此在這次會談可能占上風。

▼金正恩出訪俄羅斯，胞妹金與正也隨行。（圖／路透）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

▲▼ 北韓最高領導人金正恩出訪俄羅斯，與俄總統普丁進行會談。（圖／路透）

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