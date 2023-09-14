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250款感冒藥恐下架！　美FDA專家認定：常見「治鼻塞成分」無效

▲▼ 美國FDA顧問小組認定，感冒成藥中常用於緩解鼻塞的Phenylephrine成分無效。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 若FDA決定禁用該成分，將導致250種產品下架。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國食品藥物管理局（FDA）顧問小組12日一致通過，非處方感冒藥中常見的去鼻塞成分「去氧腎上腺素」（Phenylephrine）無效，且不比安慰劑好，正考慮是否下架該成分，恐怕影響市面上數百種藥品。且有專家認為，繼續服用這種藥劑反而會導致患者延誤就醫。

根據《紐約時報》，FDA顧問小組11及12日審查幾項現有研究後進行投票，結論是去氧腎上腺素口服藥物無效且不比安慰劑好。該小組主席、俄亥俄州立大學藥學系副教授科伊爾（Maria Coyle）表示，「我認為在非處方藥領域，顯然有更好的選擇可以幫助患者」，「研究並不支持這是一種有效的藥物」。

佛羅里達大學藥劑師亨德爾斯（Leslie Hendeles）也指出，「如果你有鼻塞，吃了這種藥還是會鼻塞。」他和同事最早在2007年就向FDA要求下架這款藥劑。

顧問小組投票結果可能促使FDA決定完全禁止該成分，將導致數百種成藥下架。但美國有數百萬人每到感冒及流感季節就會購買添加該成分的成藥，有些已經服用幾十年。

報告顯示，去年至少有250種產品含有這種去鼻塞成分，銷售額將近18億美元。有貿易組織警告，若FDA要求下架藥品並重新配方，使得成藥選擇及供應減少，將衝擊消費者及本就緊張的醫療體系。

FDA官員通常會遵循顧問小組的建議，但也並非一定，且可能需要數月時間才能做出最終決定，結果也可能遭受質疑，進而延長業者尋找替代品及清空庫存的時間。

專家則呼籲消費者不必恐慌，也無須丟掉手邊的藥品，因為儘管該成分被認定在口服下無法緩解鼻塞，但對人體無害，且這些藥品其他成分確實可緩解感冒症狀。

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