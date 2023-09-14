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怕普丁暗算？　金正恩隨從「拚命狂擦椅子」20秒畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 北韓人員仔細清潔及檢查金正恩的座椅。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，13日會晤俄國總統普丁，會議前一段現場畫面卻格外引發討論，因為北韓人員除了測試椅子是否能承受金正恩136公斤的體重，還用不明裝置仔細檢查、清潔椅子，似乎擔心他遭人暗算，顯示對普丁十分不信任。

《每日郵報》報導，金正恩與普丁13日在俄國阿穆爾州東方太空發射場舉行會談，會議開始前一段影片可見，金正恩隨行團隊中一名身穿黑色西裝、戴著白手套的男性，先是用一塊白布仔細擦拭座椅，從靠墊、扶手到坐墊都不放過，接著還拿出疑似是金屬探測器的裝置，在椅子上來回擺動。

清潔過程中有一男一女拿著清潔用品在一旁待命，一名男性工作人員則將身體靠在椅背上，由上往下朝椅子和扶手施力，似乎在測試椅子可承受的重量。後方還有一名看似是俄國人的男性，密切注意北韓人員的動作。

另一段影片中，北韓與俄方人員為了是否更換椅子來回比劃、討論許久，且北韓人員看似相當不願意讓俄方人員在金正恩坐下前靠近椅子。

普丁被指為多起神經毒劑諾維喬克（Novichok）及放射性元素釙-210（Polonium-210）毒害事件幕後主使，儘管目前不清楚這段影片由誰拍攝，以及他們為何如此徹底清潔椅子，但似乎是為杜絕任何金正恩遇害的可能性。

檢查椅子夠不夠堅固的原因則顯而易見，因為金正恩體重據報超過300磅（約136公斤）。畫面中這款椅子採用IKEA家具常見的設計，沒有後腳，而是由彎曲的木頭支撐，一旦被他的體重壓壞，金正恩恐怕顏面掃地。

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