「這道泰國菜」會致癌！　每年2萬人因吃它罹癌死亡

▲致命料理由生魚混合香草、香料和檸檬汁組成。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

泰國料理是台灣熱愛的異國美食，酸辣檸檬魚、泰式椒麻雞等等，我們各個愛不釋手，甚至一個月吃上好幾次！但值得注意的是，「這道泰國菜」盡量別碰，在泰國每年約有2萬人因吃此道菜罹癌過世。

據英國《衛報》報導，在泰國東北部，有道名為「koi pla」的魚料理，其中主要食材是生魚肉，僅加上檸檬與蔬菜。但由於魚肉裡有不少寄生蟲，只要咬上一口吃下肚，它便會潛入人體膽管，最後造成癌症。統計資料顯示，泰國每年約有2萬人因此患病死亡。

國外肝臟外科醫生Narong Khuntikeo表示：「這對健康造成很嚴重的問題，但沒有人知道這一點，因為他們靜靜死去，就像樹葉從樹上掉下來一樣。」而不久前，他的父母就是因這道料理，死於肝癌。

肝癌被稱為「沈默的殺手」，若不積極治療，它是存活率最低的癌症之一。這四年來，Khuntikeo與科學家、醫生和，甚至是人類學家等合作，對伊桑村民進行寄生蟲檢測，希望從根本改善此嚴重的飲食問題。

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