Google最慘恐面臨解體！　全球最大反壟斷訴訟開審

▲Google被控壟斷市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國史上最大反壟斷案件本周開審，美國司法部對全球搜尋引擎龍頭谷歌（Google）提出違反反托拉斯法訴訟，訴訟案預計10周。Google可能面臨部分業務遭關閉，最嚴重可能導致解體。

路透社報導，本起訴訟案是美國司法部在1990年代控告微軟以來，最大的反托拉斯訴訟案。司法部指出，Google為了保住高達9成的市占率，從2010年起，多年來每年償付100億美元給蘋果等設備商、AT&T等電信商，以及瀏覽器製造商如Mozilla等。

Google反駁司法部指其多年來為保住市場份額而違法的說法，律師施密特連（John Schmidtlein）表示，Google支付的龐大金額，都是用於確保軟體獲得及時的安全更新與其他維護作業。

「現在的使用者比以往有更多搜尋引擎的選擇，也有更多方式可以從網路上獲得資訊」，施密特連接著表示，在蘋果與Mozilla舉辦的比賽中，Google贏得最佳搜尋引擎的頭銜。至於不喜歡用Google的用戶，他也說他們只需要動動手指，按幾個按鍵就能切換至別的搜尋引擎。

綜合其他外電指出，Google多年來受到聯邦司法部指控，運用壓倒性市占的搜尋引擎扼殺同業，不利消費者做出最好選擇。而Google母公司Alphabet面對此訴訟案，也將讓內部高層、其他科技企業代表出庭作證，因此裁決最快出爐時間可能會到明年初。