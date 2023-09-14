岸田內閣改組將實施「大膽經濟對策」　擺脫長年刪減成本經濟

▲日本首相岸田文雄改組內閣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相岸田文雄13日改組內閣，19名閣員中有13人異動、6人續任，改組後的岸田內閣傍晚正式上路。岸田晚間在記者會上強調，這是「將變化化為力量的內閣」，將實施大膽的經濟對策。

日本首相岸田文雄13日改組內閣，平均年齡較改組前年輕1歲多；13人中有11人首次入閣，女閣員從2人增至5人，追平2001年及2014年最多紀錄。新閣僚於傍晚在皇宮出席認證儀式後，下午6時（台灣時間5時）左右改組後的內閣正式上路。

岸田今晚7時左右在首相官邸（行政中心）召開記者會表示，岸田政府上台將近2年，在經濟、外交方面做出成果，但面對經濟、社會、國際局勢急遽變化，有些施政還在半路上。

岸田強調，這個內閣是「將變化化為力量的內閣」，希望能打破封閉感，與大家一同打造每個人都能覺得所得、福利、外交關係等「明天會更好」的國家。

他強調，內閣政策第一支柱就是經濟，要擺脫長年以來的「刪減成本的經濟」，開始轉換為提高薪資、促進對人的投資等。為了落實政策，首先就是要先做好因應物價上漲的對策。新體制將擬定足夠預算做為支持經濟的對策，並儘速實施。

有關因應物價上漲的問題，岸田說，已指示相關閣僚在9月之內研擬經濟對策，10月彙整出經濟對策。而因應物價上漲等的經濟對策將於10月彙整，並編列追加預算案。此外，希望藉由官民合作，落實與「物價上漲比率」相等幅度的加薪，以擺脫通貨緊縮。

為了採行「異次元」的少子化對策，明年將向國會提出必要的制度改革法案。另外，也將致力於處理失智症、花粉症的對策。

有關社會數位化，岸田表示，不希望重現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間「數位化失敗」的情況，要落實數位化，促進地方的經濟成長。

岸田考慮新設以數位大臣河野太郎為首的「數位財政改革會議」。

有關外交與安全保障，岸田表示，將善用七大工業國集團（G7）、日美印澳所組成的「四方安全對話」（Quad），以及日美韓3國的平台，持續致力於基於法治的自由開放的國際秩序的強化。

為籌湊國防經費的財源需列出加稅的時程，岸田指出，政府有必要先觀察包含行財政改革在內的財源調度、景氣與調薪的動向，才能做應對。政府與執政黨將進行討論，透過討論、合作做出判斷。

有關國防裝備出口規定的調整，岸田說，國防裝備移轉至海外有助於日本安全保障環境的創造、也是支援受到違反國際法侵略的國家的重要政策手段。在國際局勢變化之際，日本一定要做出適當的判斷才行。政府將與執政黨合作、討論，作出貢獻。

針對修憲問題，岸田表示，期盼實現修憲的想法絲毫未變。首先是期待國會的憲法審查會的討論等能活化，希望能加強佈局以推動修憲的討論。

另外，日本將福島第一核電廠核處理水排海，中國全面禁止進口日本產水產品。對此，岸田表示，將善加利用雙邊或多邊（國家間）的機會、世界貿易組織（WTO）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等經貿架構的場合，持續要求中國立即撤銷禁運措施。

岸田還說：「一定要徹底守護日本的水產業才行。將採取對策，讓人民、水產業相關人士感到安心。」