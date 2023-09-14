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失竊3年…「價值2億」梵谷名畫找到了！　裝IKEA購物袋歸還

《春日田野》是梵谷較為早期的畫作。（圖／翻攝自維基百科）

▲《春日田野》是梵谷較為早期的畫作。（圖／翻攝自維基百科）

文／CTWANT

2020年3月30日是荷蘭知名畫家梵谷的167週年冥誕，然而他生前創作的名畫《春日田野》也在這一天被人從博物館中搶走。1年後，雖然搶劫案嫌犯落網，但畫作已不知去向。直到今年9月11日，這幅畫被匿名人士送回到藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）家裡，經鑑定確實是梵谷真跡，初估價值約新台幣2億元。

綜合外媒報導，布蘭德11日如約收到了他和警方合作尋找3年的梵谷畫作，當天他打開家門，面前是一名拿著IKEA購物袋的男人，袋子裡裝著3年前從博物館被盜的畫作《春日田野》，「我拿起袋子，給了他一個大大的擁抱，能夠找回這樣的東西有種夢想成真的感覺，許多人認為這幅畫已經被送到永無天日的地方了。」

布蘭德表示，幾週前一個男人聯繫他，說可以歸還這幅畫作，自己就給了對方位於阿姆斯特丹的地址，而神祕男子也如約在11日按響了門鈴。不過，布蘭德拒絕透露對方身份，因為確保線人的匿名性是他的行事準則，且神祕男有犯罪記錄，不想讓警方了解到他的身份和行蹤。

對此，荷蘭國家警察局藝術犯罪部門負責人布朗斯威克在電子郵件中表示，這件《春日田野》經鑑定為真品。畫作原主人荷蘭格羅寧根博物館12日發布聲明，對於寶物被尋回「感到非常高興和寬慰」，雖然畫作有些細微損害，但整體狀況還算良好，目前正在阿姆斯特丹的梵谷博物館進行修復，尚不清楚何時能再度展出。

據了解，《春日田野》是梵谷較為早期的畫作，比起最著名的《星月夜》早了5年，當時他與父母住在荷蘭的紐南鎮，便以當地教士住宅裡的一處花園為寫生對象，使用木板和油畫顏料繪製了這幅畫。布蘭德估計，這幅畫的價值在320萬美元（約新台幣1.02億元）至640萬美元（約新台幣2億元）之間。

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