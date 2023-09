墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部有3顆卵　X光照畫面曝光

This is wild ! Mexican govt shown the live dead bodies of aliens species #alien #UFO #Mexican #Mexico pic.twitter.com/7eoFojWF9d

記者鄒鎮宇/綜合報導

墨西哥國會13日首次舉辦「不明飛行物聽證會」,一名專家在聽證會上公布了兩具小型的外星人屍體,並拿出X光照證明。專家表示,這兩具外星人遺體在祕魯被發現,透過碳檢測已距今至少1000年。

綜合外媒報導,墨西哥記者、UAP(Unidentified Anomalous Phenomena,不明空中現象)專家莫森(Jaime Maussan)表示,這兩名外星人在祕魯被發現,但不是從飛碟的殘骸中找到,而是在矽藻(藻類)礦中發現,因此呈現化石的狀態

More images that were showed at the Mexico Hearing. Seems like disclosure to me. pic.twitter.com/ZQP9Lg88i1