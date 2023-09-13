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金正恩出訪期間射彈　分析：北韓控制體制更完善

▲▼金正恩,金正恩開槍,金正恩射擊,金正恩表情包,北韓,北韓金正恩。（圖／路透）

▲北韓今日上午再度發射導彈。（示意圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本政府指出，北韓今天朝東方發射2枚彈道飛彈，研判落在日本專屬經濟區外側海域。分析指出，在領導人金正恩出訪時發射飛彈，顯示北韓核子和飛彈計畫的控制體制更加完善。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省指出，北韓分別於日本時間今天上午約11時41分及11時51分左右，從北韓西岸附近朝東發射共2枚彈道飛彈，飛行最高高度均約50公里。

第1枚飛彈的飛行距離約350公里。而第2枚飛彈的飛行距離為650公里，且可能以不規則的軌跡飛行。

這是繼8月30日發射彈道飛彈之後，北韓今年第17次發射可能為彈道飛彈的物體，或使用彈道飛彈技術發射物體。

日本內閣官房長官松野博一今天指出，目前尚未接獲有飛機或船舶受害的訊息，並已透過北京大使館向北韓表達強烈抗議。

面對北韓再度發射飛彈，日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行、美國國務院北韓特使金星容、朝鮮半島和平交涉本部長金健3人已經通話，並共同理解包含今天的發射在內，「北韓以前所未有的頻率及新的方式發射飛彈，對國際社會是明顯且深刻的挑戰」。

日本首相岸田文雄已經指示相關部門全力收集情報及分析，並為突發狀況作好萬全準備等。

日本放送協會分析，北韓是針對企圖強化威懾力量的美國與南韓所展現出的對抗姿態。

而路透社報導，北韓於金正恩跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在俄國舉行會談之前約1小時，發射了2枚短程彈道飛彈。

分析家指出，這很可能是首次在金正恩率北韓軍方高層罕見出國訪問之際發射飛彈，顯示北韓的授權層級正持續提升，核子和飛彈計畫的控制體制也更加完善。

 

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