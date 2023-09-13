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俄國北韓地位逆轉？「遲到大王」普丁為他改掉壞習慣　提早到場等30分

▲▼普丁和金正恩展開單獨會談。（圖／路透）

▲普丁和金正恩展開單獨會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今（13）日下午在俄國阿穆爾州東方太空發射場舉行會談，普丁親切引領金正恩視察基地內的火箭設施，預估雙方針對軍事、衛星火箭技術、武器貿易進行交談；不過，一向給人「遲到大王」印象的普丁，卻罕見提早30分鐘抵達，被認為俄國和北韓之間的地位是否逆轉。

根據《韓聯社》，普丁罕見比金正恩還要提早30分鐘抵達現場，普丁約為13日中午12時30分抵達，在經過30分鐘以後，金正恩才步出黑色豪華防彈禮車，普丁在入口處以愉悅的心情迎接金正恩的到訪，雙方握手長達40秒鐘。

普丁對金正恩表示，「很開心在這裡見到您，這裡是我國（俄羅斯）新蓋的太空發射場，想向您展示」；金正恩回道，「感謝您百忙之中還抽空邀請我們來訪」。

▲▼金正恩13日下午抵達東方太空發射場，從座車走下。（圖／路透）

▲金正恩13日下午抵達東方太空發射場，從座車走下。（圖／路透）

然而，普丁在先前和其他國家領導人見面時，經常給外界「遲到大王」的印象，包括2014年和德國前總理梅克爾會談時就遲到4個小時15分鐘、2018年和前日本首相安倍晉三會晤時遲到2個半小時、2016年和南韓前總統朴槿惠展開會談時遲到1個小時45分鐘、2019年在G20峰會和南韓前總統文在寅見面時更遲到近2小時。

甚至，2018年和美國前總統川普會晤時，還比預定時間晚到35分鐘，而川普則是比普丁還要晚20分鐘才出現，該場會談因此被延誤約1個小時。

報導分析，通常和其他外國領袖進行會談時，為了占有優勢，往往會比對方還要晚到，這是一種心理戰術；不過，普丁並非每次都會使出遲到大絕招，去年7月普丁前往伊朗首都德黑蘭會晤土耳其總統艾爾段時，只晚到44秒鐘，而2019年前往海參崴接見從平壤搭火車風塵僕僕前來的金正恩時，普丁也是比金正恩還要早到現場。

▲▼普丁承諾，俄國將協助北韓發展人造衛星。（圖／路透）

▲普丁承諾，俄國將協助北韓發展人造衛星。（圖／路透）

《韓聯社》指出，俄羅斯、北韓4年前的2019年和4年後的今天在地位上發生根本性的變化。

回顧2019年，當時金正恩才在越南河內的川金會遭逢慘敗，他和川普在無核化談判面臨決裂，為了突破外交上的封鎖而取得生存，金正恩決定對普丁孤注一擲；然而2023年，俄軍侵略烏克蘭超過一年，如今在西方國家持續軍援烏克蘭下，俄國彈盡援絕、即須從北韓獲取常規性武器和彈藥，普丁不得不向外交和軍事層面上向金正恩下賭注。

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