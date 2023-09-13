幫女兒辦婚禮！66歲婦被飯店老闆開車撞倒　拖行20公尺慘死

▲瓦茲沃斯（左）在飯店接待處前，被飯店老闆（右）開車撞死。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

幫女兒辦婚禮竟遭遇死劫。英國66歲婦人瓦茲沃斯（Judith Wadsworth）在搬運裝有婚禮用品箱子，穿越人行道準備進入飯店時，遭科尼斯頓飯店及Spa中心（Coniston Hotel and Spa）的64歲老闆班尼斯特（Nicholas Bannister）開車撞倒，被拖行長達20公尺慘死。近日法庭開審此案。

據《每日郵報》報導，這起發生在2020年2月的事故過程，全被飯店監視器拍下，瓦茲沃斯當天傍晚搬著箱子準備進入飯店接待中心時，遭右轉的班尼斯特開車撞倒。班尼斯特當天則是為了辦事到飯店，並在事故前幾分鐘和工作人員聊天，之後就以時速12到19公里速度在單向的環狀路右轉時撞倒瓦茲沃斯。

班尼斯特在法庭上堅稱，「沒看到路上有人」才會撞倒死者，直到拖行20公尺「聽到車底發出聲音才停下」，辯護律師也以「這是一起不幸意外」淡化班尼斯特肇責。不過，檢方依唯一目擊證人飯店員工證詞，指出瓦茲沃斯當時已經在穿越道路，但被班尼斯特開車輾過，以及當時車燈明亮，班尼斯特卻供稱沒看到路上有人，直指這是駕駛人粗心造成的事故，不是不幸意外。

檢方強調，班尼斯特缺乏足夠的謹慎和注意力，並因低於合格駕駛的「粗心大意」造成瓦茲沃斯死亡，毫無疑問要為事故負責，目前此案仍在審理中。英國在2022年的公路法規明確規定「責任階層」，行人享有最高路權，越容易導致傷亡的車輛則路權越小、責任越大。

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