金正恩「永遠支持普丁所有決定」　將在敏感領域合作

▲普丁和金正恩在東方太空發射場會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

北韓與俄國元首今（13）日在俄羅斯東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉行會談，金正恩表示將永遠支持普丁的所有決定，共同對抗帝國主義。與此同時，克里姆林宮也證實，兩國將在敏感領域展開合作。

《衛報》及各俄媒報導，普丁被問及議程是否包含軍事科技合作時回應，「我們將慢慢討論所有議題。還有時間。」至於莫斯科是否協助平壤打造衛星，他則說「這就是為什麼我們來到東方太空場」，因為金正恩「對於火箭技術展現出強烈興趣，而他們正在試圖發展太空（科技）。」

會面記者會上，普丁致詞指出，俄羅斯是第一個承認北韓主權的國家，「我們當然需要討論經濟合作及人道主義性質的問題。我們有很多問題。」

金正恩則說，「俄羅斯已經為了保護其主權及安全，挺身投入神聖戰鬥…對抗霸權力量。我們將永遠支持普丁總統及俄國領導層的決定…共同對抗帝國主義。」他也希望今天的談判，能讓2國關係提升到新的層次。

▲金正恩搭乘綠皮防彈列車「太陽號」抵達俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

美國曾經暗示，俄國將尋求北韓援助軍事硬體，以投入烏克蘭前線，但北韓否認向莫斯科提供武器。《路透社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及武器供應時回應，「作為鄰國，我們2國會在敏感領域展開合作，這些領域不應成為公開揭露與宣布的主題。但這對鄰國而言是很自然的事情。」

儘管克里姆林宮宣稱，俄朝關係並不針對其他國家，也不應成為第三國的擔憂，但北韓今日上午又向東海（日本海）發射2枚短程彈道導彈，研判落在日本專屬經濟區（EEZ）外側海域，可能是配合這次會談採取的挑釁行動。

這是普丁與金正恩時隔4年多再次會晤，也是金正恩自新冠疫情爆發後首度出訪，他按照傳統搭乘綠皮防彈專用列車，抵達距海參崴約1000公里的東方太空發射場。