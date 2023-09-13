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烏克蘭朝「俄黑海艦隊」發射10飛彈！港口陷入火海　至少2軍艦受損

▲▼烏克蘭朝克里米亞塞凡堡港口發射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭朝克里米亞塞凡堡港口發射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部指控，烏克蘭13日朝俄軍黑海艦隊在克里米亞的基地發射10枚導彈，同時派出3艘無人水面艦艇進行攻擊，最終造成一座造船廠大火，同時有兩艘軍艦受損。

根據BBC、路透社報導，俄羅斯國防部13日證實，烏克蘭向克里米亞塞凡堡（Sevastopol）港口的俄軍黑海艦隊發射10枚導彈，同時派出3艘無人水面艦艇進行攻擊；最終俄軍防空系統攔截了7枚導彈，而無人水艇則被巡邏艦摧毀。

俄國防部表示，俄軍有兩艘正在維修的軍艦被烏克蘭的巡航導彈擊中，塞凡堡的造船廠也陷入大火。塞凡堡市長哈伊爾（Mikhail Razvozhayev）在Telegram發文指出，這次攻擊造成至少24人受傷。

哈伊爾同時公開了一張夜間拍攝的照片，疑似是港口基礎建設陷入火海；基輔當局也尚未出面回應。

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