「餵老公喝母乳」婚姻更幸福　人妻曝尪體力變好：很營養

▲佛州一對夫妻因為哺乳感情更好。（圖／翻攝Instagram@itsrachelbailey_，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一對夫妻分享維持婚姻幸福的秘訣，那就是太太芮秋（Rachel Bailey）會給先生餵食自己的母乳，不僅共度更多美好時光，還能替丈夫補充營養，變得更有精神與活力，「這真的很特別，也讓我們比以往任何時候都更親密。」

《紐約郵報》報導，大兒子出生不久後，夫妻倆一起參加遊輪之旅，芮秋卻因為脹奶而痛苦不堪，起初丈夫亞歷山大（Alexander）只是想幫忙，結果2人都愛上這種令人驚豔的親密過程。因此，在第二胎、第三胎時期，她都會在確認孩子吃飽的情況下，給先生餵奶。

芮秋回憶，起初夫妻倆覺得有點奇怪與緊張，「但我們這麼做之後，就知道這完全沒問題。我們意識到，我給他餵奶沒有什麼過錯，而且這實際上對他也有好處，因為它很營養。」

▲夫妻倆育有三個孩子。



亞歷山大坦言，母乳跟牛奶及自己想像的味道完全不一樣，但自從他開始喝母乳後，總感覺精力充沛，還曾長達2年沒感冒，被很多人稱讚皮膚變好。

芮秋說，「一開始亞歷山大只是在我痛苦時幫助我，但後來變成一種情感聯繫。他最終愛上了我母乳的味道，甚至勝過牛奶」。她直言，這似乎是個禁忌話題，「但我們想要分享，因為我們不認為這是壞事，也不會引以為恥。」