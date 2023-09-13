金與正也跟隨訪俄！金正恩簽字時「緊貼在旁」　再扮貼身秘書

▲金與正12日下午同樣抵達東方太空發射場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀出訪俄羅斯，稍早已經抵達阿穆爾州東方太空發射場，和俄國總統普丁展開會談，兩人在發射場內攀談。從現場釋出的相片可以看到，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正同樣扮演隨行秘書角色，緊跟在哥哥金正恩身旁。

根據《CNN》，從俄國當地媒體釋出的影像顯示，金與正站在哥哥金正恩的肩膀旁，在攝影鏡頭轉開之前，金正恩在到訪錄簽字，「誕下全球第一批太空征服者的俄羅斯，榮耀永遠不滅」，強調在冷戰時期，舊蘇聯搶先美國率先進入太空探勘。

南韓《朝鮮日報》指出，俄羅斯的前身蘇聯曾於1957年10月4日發射全球第一顆進入行星軌道的人造衛星「史普尼克1號」，使美國不得不加入太空探勘的行列，此後西方自由陣營和共產陣營在冷戰體制下展開太空競賽。