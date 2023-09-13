網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一對網紅夫妻結婚邁入第10年，經常在社群曬恩愛，甜蜜互動羨煞不少粉絲；不過，一名女網友日前直擊，男方在外和其他女生舉止親密，後來更聽聞他的生活「多采多姿」，不禁傻眼嘆「大家不要被網路呈現的表面所蒙蔽。」

網友在Dcard提到，這對網紅夫妻結婚第10年，女生每年都會PO出婚紗照，平時也會曬孩子，和老公放閃，「一邊說先生跟自己事業都很忙，但男生的夜生活卻很精彩，就不知道是說好的，還是女方被蒙在鼓裡。」

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▲原PO感嘆，別被網路呈現的表象所蒙蔽。（圖／翻攝自Dcard）

她接著表示，某次在朋友的包廂看到男方，一旁坐了舉止很親密的女性，「我光是想拿手機拍照給朋友報平安，就被旁邊的小弟提醒不要拍照，之後也聽朋友說，男方生活各種多采多姿；我是不認識女方啦，但這種虛偽的日常，一般網友沒看見，但知道的都知道，導致我現在看到曬恩愛的，反射覺得是不是都是虛假的。」

最後，原PO也強調，重點在於人性探討，希望大家不要被網路呈現的表面所蒙蔽，「指名道姓、對號入座這些都不需要特別討論，如果人家感情真的這麼好，那希望這也不影響他們10年的婚姻。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

PO文掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「她蠻美且身材很好，然後老公蠻帥的對不對，每年都有婚紗照，我還以為真的很恩愛欸」、「粉絲好多」、「從男生刻意營造出來的恩愛，其實就很明顯」、「越高調越愛曬的，越有問題啦」、「檯面上檯面下，本來就是假的，藝人不也是這樣嗎，怎麼會有人相信？連我身邊的朋友，鬧離婚、吵架，但老婆還是一天到晚PO接吻照在臉書」、「看了女生IG，幾乎每篇文都在曬10周年」。

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