快訊／普丁、金正恩見面了！睽違4年5個月「世紀相逢」　下火車畫面曝

記者羅翊宬／綜合外電報導

最新消息，普丁稍早已與金正恩碰面，是繼2019年以後兩人時隔4年5個月再度相逢，兩人握手歡談進行簡短談話後，預計將馬上進入雙邊會談，隨著俄烏戰爭邁入第2年，俄羅斯急需北韓的常規性武器和彈藥，預計將針對武器貿易、雙方軍事合作進行談判。

俄國克里姆林宮表示，俄國與北韓將在「難以對外曝光的敏感領域」上進行合作。

俄國總統普丁12日晚間從海參崴出發，稍早抵達阿穆爾州的東方太空發射場；至於北韓（朝鮮）最高領導人金正恩也在稍早傳出，其綠色防彈專用列車已經進入阿穆爾州的消息，並且抵達東方太空發射場，畫面拍到金正恩走下火車，兩人從13日下午展開雙邊會談。

▲普丁與金正恩握手相逢。（圖／翻攝自X／NK News）

根據《日本放送協會》，俄羅斯鐵道關係人士證實，金正恩的專用列車已經於當地時間13日上午11時30分（台灣時間上午9時30分）進入俄國阿穆爾州，該州境內的東方太空發射場被外界認為是，普丁與金正恩展開會談的場所，而該地點也是俄羅斯對於探索太空雄心壯志的展現。