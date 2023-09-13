蘋果新品「4大亮點」一次看！　記者實測超驚豔：改變生活

▲iPhone15全系列已經亮相。（圖／翻攝自蘋果官網）



記者吳美依／綜合報導

蘋果iPhone 15全系列正式亮相，《太陽報》科技記者基奇（Sean Keach）在加州發表會現場實測後，整理出自己驚艷無比，甚至形容為「改變生活」的4項全新功能。

►動作按鈕（Action Button）

多年來，上下撥動的靜音鍵一直是iPhone基本設計，如今在iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max上，已被「動作按鈕」取代。

「動作按鈕」在默認設定中一樣能讓手機靜音，但也可以手動更改設定為啟動相機、翻譯、手電筒、放大鏡、專注模式、語音備忘錄鏡功能等，甚至是自己編寫的捷徑，「它讓你的iPhone側邊比以往任何時候更強大。」

▲iPhone 15 Pro改成動作按鈕。（圖／翻攝YouTube／Apple）



►雙重點擊（Double Tap）



Apple Watch的Series 9、Ultra 2新增手勢功能，只要戴錶那隻手2根手指輕輕互點2下，就能進行操作，包括接聽或終止通話、關閉計時器、播放或暫停音樂等，甚至不需觸碰螢幕，就可以控制智慧型手錶。

基奇在現場實測後形容，這是「非常聰明的技巧」、「它非常管用」。

►USB-C接口

蘋果手機過去使用專屬的Lightining充電規格與介面，但隨著許多新車、家電及大多數安卓手機換成USB-C接口，本次發表會中亮相的4款新機型，終於實現這項重大改變。

基奇形容這是一個「好消息」，「不要計較舊的Lightining充電線不能配合新機型的小煩惱。長遠來看，你將能夠在幾乎所有的電子產品上使用相同的USB-C線，甚至擁有安卓手機的朋友也可以把充電線借給你，為你的iPhone充電。」

▲iPhone 15 Pro Max 有歷來最長的120mm的5倍光學變焦。（圖／翻攝YouTube／Apple）

►超級變焦（Super-Zoom）

基奇認為，蘋果新品最棒的新功能就是「5倍光學變焦」。光學變焦是使用凹凸透鏡調整的變焦，能夠真正放大影像捕捉真實細節。相較之下，數位變焦是透過手機處理器及演算法完成，但會產生畫質變差、失真或顆粒感等缺點。

不過，基奇直言，這項新功能也有致命缺陷，因為只有iPhone 15 Pro Max才有。