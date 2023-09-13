電磁波太強！　法國要求蘋果停售iPhone 12

▲圖為蘋果iPhone 12系列手機。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列新機正式亮相。在此之際，法國輻射監管機構要求蘋果公司停止在法國銷售iPhone 12，原因是電磁波過強。依據法國國家頻譜管理局（ANFR）的說法，此款手機所釋放易被人體吸收的電磁波超出允許範圍。

綜合法新社、路透報導，ANFR周二表示，由於iPhone 12釋出的電磁波超出人體吸收的極限，要求蘋果公司9月12日起把此款手機從法國市場下架，並針對手機進行相關調整。經認證實驗室模擬測試結果，在把iPhone 12握手中或放入口袋等情境下，人體吸收的電磁能量是每公斤5.74瓦，高於歐盟針對這類測試的每公斤4瓦標準值。

ANFR發出聲明稿表示，針對已出售的此款手機，蘋果公司必須在最短時間內採取措施，使其能符合規定，「否則蘋果必須召回它們」。ANFR也說，代理商自13日起不得在法國銷售iPhone 12。蘋果公司並未立即回覆路透置評請求。

不過法國數位經濟部部長Jean-Noel Barrot指出，軟體更新就能足以解決與手機有關的輻射問題。另據實驗室模擬測試結果，若把電磁波測試的位置拉開至距離iPhone 12達5公分的地方，就符合每公斤2瓦的限制。

報導指出，許多國家的監管機構針對手機可能發出的電磁輻射量設立限制，防止對健康產生負面影響。不過世界衛生組織也提到，經大量研究，無法確定使用手機會對健康帶來不良影響。