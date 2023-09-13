新聞直播當眾被「墨鏡男摸臀」　女記者霸氣制止專業表現被讚爆

▲女記者直播時被襲臀。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

西班牙女記者巴拉多(Isa Balado)近來在馬德里與電視台直播時，突然遭路上一名男子騷擾，男子不但從後方靠近她，甚至還觸摸她的臀部，誇張行徑全被攝影機拍下，當下她不但霸氣反擊，事後也決定報警，目前男子已被逮捕。

影片中可看到，女記者巴拉多12日在馬德里街頭報導一間商店時，一名戴著墨鏡男子突然出現在她身後，還用手摸了她的臀部，她當下立即回頭制止男子，告訴對方「我們正在和電視台直播」，並維持專業表現、試圖繼續播報新聞，然而男子卻繼續騷擾她。

棚內男主播阿巴德(Nacho Abad)發現巴拉多竟然當眾遭到騷擾，便要求攝影機拍攝男子樣貌，要把他的惡行公諸世人面前。巴拉多詢問男子為什麼要觸摸她的臀部，然而男子卻一直否認，最後她只好要求對方離開，不要再打擾她工作，結果男子離開時又故意摸了她的頭。

巴拉多後來採訪另外一名女子，沒想到該名男子又回到鏡頭前，繼續糾纏著巴拉多。誇張畫面在網路上流傳，許多人大讚巴拉多的專業表現，巴拉多則表示，她已經向警方報案，因為需要有人對這名男子採取行動，後來各大電視台紛紛播出男子遭警方逮捕的畫面，許多網友呼籲警方能夠重罰男子。