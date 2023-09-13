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森林內遭3公尺高灰熊伏擊　61歲男肉搏野獸「下巴被當場撕裂」

森林內遭3公尺高灰熊伏擊　61歲男肉搏野獸「下巴被當場撕裂」。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲男子遭灰熊攻擊重傷。（圖／翻攝自GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國蒙大拿州61歲男子諾蘭德(Rudy Noorlander)在森林尋找受傷的獵物時，突遭到一頭約3公尺高的灰熊攻擊，灰熊在他的右胸留下一大道巨大傷痕，還幾乎把他的下巴扯掉，但他竟然奇蹟活了下來，目前正在醫院接受治療。

男子諾蘭德8日在當地國家公園Custer Gallatin National Forest追捕受傷馴鹿時，先是在附近看到一頭小熊，他立即掏出步槍希望能把小熊嚇退，但突然衝出一頭巨大灰熊撲向他攻擊。

諾蘭德的女兒凱特琳(Katelynn Davis)表示，「父親當下只有一秒鐘的時間能夠反應，他試圖開槍但是無法，只好赤手空拳和灰熊搏鬥，一拳打在熊的鼻子上，但是灰熊很快就咬住他的下巴，把他的下巴撕開」。

諾蘭德的同伴幫忙把灰熊嚇退，救援直升機雖然很快就抵達現場，但由灰熊仍在附近逗留，後來又招來第二架直升機協助驅趕灰熊，重傷的諾蘭德在原地等待了長達2個小時才終於順利獲救。

送醫檢查發現諾蘭德不但胸部有嚴重抓傷，手臂和大腿也有咬傷。凱特琳表示，父親在這種情況下沒有因為疼痛或是失血過多昏倒，還能全程保持清醒，真的非常了不起，目前已發起募款活動，以支付龐大的醫療費用。事件發生後，美國林業局已將該地區暫時關閉，正在尋找灰熊下落。

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