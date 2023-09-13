　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為募款脫了！美女候選人「全裸真實性愛」直播　求觀眾抖內

▲▼美國維吉尼亞州美女眾議員候選人吉布森（Susanna Gibson），在成人網站與老公性愛直播求抖內。（圖／翻攝自Facebook、X／Susanna Gibson）

▲美國維吉尼亞州美女眾議員候選人吉布森（Susanna Gibson），在成人網站與老公性愛直播求抖內。（圖／翻攝自Facebook、X／Susanna Gibson）

記者張寧倢／編譯

美國競選維吉尼亞州眾議院關鍵席次的民主黨女性參選人吉布森（Susanna Gibson），日前在成人網站Chaturbate上直播她與老公的性行為過程，並且希望觀眾「抖內」小費作為她的競選經費。華盛頓郵報看過這些影片並表示，吉布森當時告訴直播觀眾她是在「為有益的事業籌募資金」。

根據華盛頓郵報報導，現年40歲的吉布森與丈夫育有2名子女，她是一名執業護士，目前正代表民主黨角逐維吉尼亞州第57區眾議員席次的激烈競選。她2022年7月宣布參選後，她在Chaturbate上仍保留著名為「辣妻體驗」（hotwifeexperience）的帳號，一個月後至少上傳了一張自己的照片，同年9月她與丈夫的10幾段性愛直播影片被人備份在另一個網站上。

自一名共和黨工作人員向華盛頓郵報示警後，從9日起這些直播影片已經無法觀看，但華郵仍在另一個未受密碼保護的網站上看到了吉布森的性愛直播影片，以及另外2個網站上的露點影片截圖。

▲▼美國維吉尼亞州美女眾議員候選人吉布森（Susanna Gibson），在成人網站與老公性愛直播求抖內。（圖／翻攝自Facebook、X／Susanna Gibson）

▲吉布森與老公在直播中都裸露身體，也對觀眾開口要求給小費。（圖／翻攝自Facebook、X／Susanna Gibson）

報導稱，吉布森在直播中以表演特定行為來徵募「小費」，因為違反Chaturbate條款，可能導致所有相關方被禁止使用該平台。在至少2段影片中她告訴觀眾，她是在為「為有益的事業籌措資金」。多段影片中她多次中斷性行為，在床邊的電腦上打字，也直接在鏡頭前說希望觀眾「抖內」。另有2次她被要求表演某些動作時，她直言需要支付更多費用（網站代幣），且須移至私密頻道進行。

對於性愛直播事件，吉布森發表書面聲明回應，這些影片的曝光是在非法侵犯她的隱私，目的在於羞辱她與她的家人，「這不會嚇倒我，也不會讓我沉默。我的政治對手與他們的共和黨盟友已經證明，他們寧願觸犯性犯罪來攻擊我和我家人，因為當女性站出來發聲時，他們為了讓她們噤聲沒有不能跨越的界線。」但她並未明確提到是否繼續競選。

吉布森的律師表示，外流影片違反了維吉尼亞州的復仇式色情法律，其法條將以脅迫、騷擾或恐嚇目的，惡意散播或出售他人裸體或性影像列為犯罪行為，目前律師方面正在與聯邦和地方執法部門合作，追究責任並保護吉布森作為犯罪受害者的權利。

報導補充，吉布森11月7日將在參眾兩院140個席次投票中，對上共和黨人、退休建商歐文（David Owen）。最初吉布森的競選資金比歐文多出幾萬美元，但6月20日的黨內初選中，她花了近30萬美元與另一位民主黨人競爭，直到6月30日結束募款前，手頭經費已從原先的37.7萬美元減少至7.7萬美元，共和黨對手歐文則約有16.6萬美元經費。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
保護令無用！前男友剛出獄就下手　23歲女遭砍30刀
「新版神單」再喊卡！　臨時停止受理
跨年「讓Jack處理」　前局長爆350萬預算真相...6頁超
快訊／普丁、金正恩見面了！　「世紀相逢」畫面曝
快訊／好市多氣泡水有塑膠異物！　「召回批號」公布
iPhone舊換新價位一次看！　「1萬4」爽換15 Pro
LIVE／錢康明再爆高虹安「好友」干政始末　「竹竹跨年」群被
快訊／好市多又出包！2批號產品回收　下架1504組

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／金正恩見普丁！緊握對方雙手40秒　第一句問候曝光

普丁金正恩「交朋友」為了3原因！　BBC曝兩國共同處境

快訊／普丁、金正恩見面了！睽違4年5個月「世紀相逢」　下火車畫面曝

新聞直播當眾被「墨鏡男摸臀」　女記者霸氣制止專業表現被讚爆

快訊／普丁、金正恩都來了！　預計將展開軍事會談

蘋果新品「4大亮點」一次看！　記者實測超驚豔：改變生活

利比亞「2座水壩潰堤」如海嘯！城市被沖入海衛星照曝光　至少5千死

美CDC：輝瑞、莫德納XBB.1.5疫苗2天內開打　出生6個月以上應接種

女大生被斬首遺體沖上海岸線　警在「封屍膠帶」找到未婚夫DNA

2飛機航行中「垂直距離剩45m」險相撞！　紐西蘭航空遭調查

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

快訊／金正恩見普丁！緊握對方雙手40秒　第一句問候曝光

普丁金正恩「交朋友」為了3原因！　BBC曝兩國共同處境

快訊／普丁、金正恩見面了！睽違4年5個月「世紀相逢」　下火車畫面曝

新聞直播當眾被「墨鏡男摸臀」　女記者霸氣制止專業表現被讚爆

快訊／普丁、金正恩都來了！　預計將展開軍事會談

蘋果新品「4大亮點」一次看！　記者實測超驚豔：改變生活

利比亞「2座水壩潰堤」如海嘯！城市被沖入海衛星照曝光　至少5千死

美CDC：輝瑞、莫德納XBB.1.5疫苗2天內開打　出生6個月以上應接種

女大生被斬首遺體沖上海岸線　警在「封屍膠帶」找到未婚夫DNA

2飛機航行中「垂直距離剩45m」險相撞！　紐西蘭航空遭調查

提升救災效能減災無形　南消一大辦理高樓緊急升降機訓練

農業部說有效期10／5是最後一批！新北查獲「標示10／7」台農蛋品

破除大官大貪小官小貪醬缸文化　從追究有黑歷史者開始

大直工地塌陷民宅毀！　何時拆？北市府：沒有預定時程

快訊／金正恩見普丁！緊握對方雙手40秒　第一句問候曝光

奧地利跨黨派訪問團來台　外交部：深化雙邊互動與交流

2年前在韓弄丟airpods！韓偶像「澳門開唱」卻連到了　網揪超噁細節

大谷翔平身體不是百分百　天使教頭談復出時間表

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚：爛功能早該改掉

樂華金店面「尊祖訓」卻養蚊3年　新租客終捧百萬進駐

國際熱門新聞

房東檢查房況　驚見鴿子滿地噴屎

電磁波太強　法國要求停售iPhone 12

美女候選人為募款　全裸性愛直播求抖內

保母把男嬰「從仰躺改趴睡」！　窒息20分鐘斷氣

婚宴紅包竟出現「手繪本」　新娘傻了

美國找到金蛋難倒科學家　真面目出爐

金正恩訪俄　俄方迎賓畫面曝光

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

俄中是否建立軍事聯盟　普丁表態了

即／普丁、金正恩見面！睽違4年「世紀相逢」

美股全收黑！　蘋果發布iPhone 15後下挫1.7%

利比亞「2座水壩潰堤」如海嘯　逾5千死

女斬首屍被沖上海岸　警在封屍膠帶找到凶手DNA

更多熱門

相關新聞

美CDC：出生6個月以上應接種XBB.1.5疫苗

美CDC：出生6個月以上應接種XBB.1.5疫苗

美國疾病控制預防中心（CDC）12日建議，出生6個月以上的所有美國公民接種輝瑞或莫德納的2款最新一代新冠疫苗，最快未來2天內就可在部分場所開始施打。這2款mRNA疫苗主要針對Omicron變異株的亞變種XBB.1.5並已於11日通過食藥管理局（FDA）批准，使用蛋白質技術的新版Novavax疫苗仍在審查中。

女斬首屍被沖上海岸　警在封屍膠帶找到凶手DNA

女斬首屍被沖上海岸　警在封屍膠帶找到凶手DNA

麥卡錫指示對拜登展開正式彈劾調查　白宮譴責

麥卡錫指示對拜登展開正式彈劾調查　白宮譴責

慶生趴集體食物中毒　少女「狂噴嘔吐物」12人送醫

慶生趴集體食物中毒　少女「狂噴嘔吐物」12人送醫

Airpods當維他命吞下肚！女崩潰「等著拉出來」

Airpods當維他命吞下肚！女崩潰「等著拉出來」

關鍵字：

美女候選人眾議員候選人眾議院選舉兩院選舉性愛直播全裸直播北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

9月下旬「超強運三生肖」

iPhone 15 Pro「一特色」上手超有感　外媒試用驚嘆

百億房地產老闆神隱100天　突現身下跪痛哭

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面