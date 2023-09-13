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「金正恩專機」悄悄抵俄！　疑專門運送防彈車輛與維安人力

▲▼「金正恩專機」悄悄抵俄！。（圖／Flightradar24）

▲金正恩的專用機已抵達俄羅斯海參崴機場。（圖／Flightradar24）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人目前已經抵達俄羅斯，預計與俄國總統普丁展開時隔4年的高峰會。這次金正恩搭乘被稱為綠皮火車的高級專列前往，俄羅斯當局也在目的地舉辦歡迎儀式。而金正恩的專機高麗航空JS621則是在12日上午從平壤起飛，隨後降落於海參崴國際機場。

根據NEWSIS報導，即時航班追蹤網站Flightradar24顯示，由北韓高麗航空營運的金正恩專機JS621已在12日上午6時57分從平壤順安國際機場出發，並在1個小時12分鐘後抵達海參崴機場。

▲▼北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，目前已經抵達俄羅斯。（圖／路透）

這架金正恩專機的註冊編號為P-671，是由烏克蘭國營航空器製造公司「安托諾夫航空科學技術聯合體」所打造的AN-148機型，並由高麗航空導入北韓。雖然官方並未宣布這架飛機是金正恩的專機，但是只要有國內視察行程，金正恩都會搭乘這架飛機。

金正恩先前已經搭乘綠皮火車與幕僚一同抵達俄羅斯。據了解，這架飛機是為了接下來的北韓俄羅斯高峰會，運送人力與物資至當地。

另一方面，金正恩2019年出訪俄羅斯時，也是使用飛機將防彈車輛運送到當地使用，而此次搭乘火車前往俄國的金正恩，預計也會在俄羅斯國內使用從北韓運至當地的專屬車輛移動。

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