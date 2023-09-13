摩洛哥強震前「夜空炸出神秘藍光」　連續閃現畫面曝光

▲摩洛哥強震前，鄰近城市拍到詭異藍光。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，導致至少2800人死亡。而在地震發生前幾分鐘，鄰近城市居民發現，夜空突然出現神秘藍光，而且在幾秒鐘內連續閃現2次，奇異景象被居家監視器拍下。

網友哈穆德在X（前稱推特）分享一段畫面，影片約19秒處，鏡頭左上角出現怪異藍光，3秒鐘後又有另一道更強烈的閃光。他表示，這是一名住在震央鄰近城市阿加迪爾（Agadir）的友人所傳來的。

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

《紐約時報》等外媒報導，此現象被稱為「地震光」，通常出現在地震作用地區上方，相關紀錄可以追溯到數世紀之前，2014年一份研究發現，歐美地區在18至20世紀就有65次通報。隨著智慧型手機、行車紀錄器及社群媒體的進步與普及，出現更多第一手數據，被目擊形式包括各種顏色、持續數分鐘或不斷閃爍，出現範圍從高空至地平線都有。

由於地震無法預測，導致地震光更難以研究，但儘管科學家仍不清楚確切成因，還是提出了幾種可能假說。美國國家航空暨太空總署（NASA）研究員及物理學教授弗雷德（Friedemann Freund）形容，這種現象「就像你在地殼接通電池」，也有人認為這是構造板塊摩擦產生電力，或者地震震動電線產生電弧（electrical arcing）導致。

不過，也有一些科學家認為，這些亮光與地震可能根本沒有關聯。北卡州州立大學物理學者丹尼爾斯（Karen Daniels）就以板塊摩擦論舉例，「石頭堆在石頭上，這不是能夠產生巨大電荷分離的情況，所以似乎無法很好地解釋人們看見的東西。」