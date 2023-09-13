摩洛哥強震前「夜空炸出神秘藍光」　連續閃現畫面曝光

▲摩洛哥強震前，鄰近城市拍到詭異藍光。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，導致至少2800人死亡。而在地震發生前幾分鐘，鄰近城市居民發現，夜空突然出現神秘藍光，而且在幾秒鐘內連續閃現2次，奇異景象被居家監視器拍下。
網友哈穆德在X（前稱推特）分享一段畫面，影片約19秒處，鏡頭左上角出現怪異藍光，3秒鐘後又有另一道更強烈的閃光。他表示，這是一名住在震央鄰近城市阿加迪爾（Agadir）的友人所傳來的。
أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023
ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.
مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.
هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu
《紐約時報》等外媒報導，此現象被稱為「地震光」，通常出現在地震作用地區上方，相關紀錄可以追溯到數世紀之前，2014年一份研究發現，歐美地區在18至20世紀就有65次通報。隨著智慧型手機、行車紀錄器及社群媒體的進步與普及，出現更多第一手數據，被目擊形式包括各種顏色、持續數分鐘或不斷閃爍，出現範圍從高空至地平線都有。
由於地震無法預測，導致地震光更難以研究，但儘管科學家仍不清楚確切成因，還是提出了幾種可能假說。美國國家航空暨太空總署（NASA）研究員及物理學教授弗雷德（Friedemann Freund）形容，這種現象「就像你在地殼接通電池」，也有人認為這是構造板塊摩擦產生電力，或者地震震動電線產生電弧（electrical arcing）導致。
不過，也有一些科學家認為，這些亮光與地震可能根本沒有關聯。北卡州州立大學物理學者丹尼爾斯（Karen Daniels）就以板塊摩擦論舉例，「石頭堆在石頭上，這不是能夠產生巨大電荷分離的情況，所以似乎無法很好地解釋人們看見的東西。」
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