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美CDC：輝瑞、莫德納XBB.1.5疫苗2天內開打　出生6個月以上應接種

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

▲美國疾管機構，建議6個月以上的美國人接種最新一代針對XBB.1.5變異株的新冠疫苗。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國疾病控制預防中心（CDC）12日建議，出生6個月以上的所有美國公民接種輝瑞或莫德納的2款最新一代新冠疫苗，最快未來2天內就可在部分場所開始施打。這2款mRNA疫苗主要針對Omicron變異株的亞變種XBB.1.5並已於11日通過食藥管理局（FDA）批准，使用蛋白質技術的新版Novavax疫苗仍在審查中。

根據美媒CNBC報導，美國CDC主任12日簽署了獨立諮詢小組的建議報告，專家們以13比1的同意票數，建議所有年齡在6個月以上的美國人都應接種輝瑞BNT（Pfizer）或莫德納（Moderna）最新一代的XBB疫苗。CDC表示，新疫苗在未來48小時內將於部分場所開始提供民眾接種。

輝瑞、莫德納與Novavax都公布了初步試驗數據，表明新一代XBB疫苗對於目前在美國占主流地位的EG.5變異株具有強大免疫反應，而這種變異株也與XBB.1.5有密切關聯性。針對另一株亞變種BA.2.86，輝瑞與莫德納都表示新版疫苗有效，但Novavax仍在測試其產品對於BA.2.86的有效性。

美國CDC最新數據顯示，全美住院人數連7周呈現增長，截至8月26日前的單周增幅逾15%，達1萬7418人住院，但這個數字仍然遠遠低於美國2022年夏季感染增加的幅度。

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