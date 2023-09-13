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美國疫情「又開始嚴重」？網傳5大超扯謠言　1張圖揭真實數據

▲▼ 美國疫情／多地重頒室內口罩令。（圖／路透）

▲網傳「美國疫情又變嚴重」謠言被破除。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

新冠疫情的各種謠言自2020年以來層出不窮，一則以「疫情在美國又開始嚴重了，所以專家要大家了解下列二件事」為題的錯誤消息，幾年間經過多種版本變體，近期仍繼續以文章、影片形式流傳於網路社交媒體。以下整理其中五大假消息，破除謠言。

▼網傳的錯誤謠言被以影片方式重製，直到近幾個月仍有人將影片上傳社交媒體。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼網傳「疫情在美國又開始嚴重了」經查核證實為錯誤謠言。（圖／翻攝自Facebook）

一、美國疫情又開始嚴重？

美國2023年5月11日宣布結束COVID-19公共衛生緊急狀態，目前以住院率與染疫死亡占比，取代確診與死亡總數，成為主要疫情監測指標。然而，美國疾病控制預防中心（CDC）以周統計數據顯示，2023年9月新增住院人數與2022年1月冬季感染高峰相比，減少了13萬人。新冠死亡數占比則從2021年1月最高的29.9%，降至2022年1月的24.9%，截至目前2023年9月僅有2.1%。下方圖表明顯可見美國疫情整體趨緩

▼美國疾病控制預防中心COVID-19住院、死亡數據圖表。（圖／翻攝自covid.cdc.gov）

▲▼美國疾病控制預防中心COVID-19住院、死亡數據。（圖／翻攝自covid.cdc.gov）

二、人類Omicron變異株沒有免疫力，共存是錯誤的？

從內容推測，此版本謠言流傳時期應是在2022年夏季，歐美各國正值BA.4與BA.5感染高峰，儘管當時許多報導只出Omicron變異株免疫逃脫能力更強，可能重複染疫，但美國、中國等全球多數國家仍採「與病毒共存」態度。台灣事實查核中心報告引述國家衛生研究院主治醫師齊嘉鈺說法，追加施打新冠疫苗後，即使是面對具有免疫逃脫能力的Omicron病毒，仍然有很好的降低住院及死亡的保護力

三、疫苗未更新，失去防護作用？

美國食品藥物管理局（FDA）2023年9月11日已批准輝瑞BNT與莫德納最新一代針對Omicron亞變種XBB.1.5的新冠疫苗，CDC於12日宣布即將開放接種，台灣方面已經進入審查階段，有望9月內開始施打。此前，2022年9月也批准輝瑞BNT與莫德納針對BA.4、BA.5疫苗追加劑，台灣衛福部稱呼為雙價次世代疫苗並於2022年10月開放民眾接種。

▲▼ 美國疫情／密西根民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

▲美國2023年9月批准最新一代XBB新冠疫苗。（示意圖／路透）

四、Omicron亞變種BA4與BA5更致命，毒性比Delta高5倍？

根據台灣衛福部疾病管制署2023年2月20日新聞稿指出，世界衛生組織（WHO）認為當時西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加。

五、感染BA4與BA5不咳嗽、不發燒？

根據台灣事實查核中心指出，專家表示，Omicron BA.4與BA.5的症狀和先前的Omicron譜系變異株沒有明顯差異，常見症狀包括，流鼻水、喉嚨痛、頭痛、咳嗽、倦怠、發燒，因此網傳所稱「不咳嗽」、「不發燒」為錯誤消息。

另據MyGoPen查核報告指出，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，沒有任何的證據顯示感染 Omicron 變種病毒的症狀，和其他新冠病毒有什麼不同，即使症狀上有改變，也都是大同小異，因為每個人感染後的症狀本來就不太一樣。

▼文字版本錯誤謠言截圖。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼網傳「疫情在美國又開始嚴重了」經查核證實為錯誤謠言。（圖／翻攝自Facebook） 

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