利比亞「2座水壩潰堤」如海嘯！城市被沖入海衛星照曝光　至少5千死

▲利比亞德納巿幾乎被淹沒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

位於北非的利比亞遭風暴丹尼爾（Daniel）襲擊，導致水壩潰決，幾乎淹沒東部德納巿約1/4個巿區，猛烈的洪水宛如海嘯，直接將房屋摧毀，許多民眾更是被沖入海裡，造成超過5000人死亡、1萬人失蹤，且數量恐會繼續上升。

▲德納市洪水前衛星照。（圖／路透）



根據BBC、CNN報導，利比亞東部政府12日表示，死亡人數超過5300人，且有超過6000人失蹤；國際紅十字會與紅新月會駐利比亞代表團團長拉瑪丹（Tamer Ramadan）則說，大約有1萬人失蹤，且死亡數還會上升。不過，以上數字無法獲得獨立核實。

丹尼爾風暴上周襲捲希臘後，10日重創利比亞，造成4座橋樑倒塌、2座水壩潰堤，滾滾洪水直接淹沒德納巿約1/4個巿區。利比亞政府官員形容，現場就像是經歷了一場海嘯，泥水淹沒市區道路，車輛在水流中載浮載沉，有些居民被捲進大海，有些人則爬到屋頂上求生．救援隊正努力在海中打撈屍體。

▲利比亞洪災造成超過5千人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



利比亞緊急救護發言人阿里（Osama Aly）表示，德納巿的醫院已無法再進行任何手術，停屍間也全滿了，遺體只能被放在停屍間外的人行道上，且洪水造成德納巿電話線路中斷，救援行動困難，「當局沒有預料到這場災難的規模。」

阿里說，「當局未沒有好好研究天氣狀況、沒有研究海水水位和降雨量、沒有研究風速，更沒有疏散可能在暴風路徑和山谷中的家庭。」阿里表示，這是當地從未經歷過如此嚴重的災難，「利比亞沒有為這樣的災難做好準備。」

利比亞在政治上東西半部分治，整個國家的公共服務也幾乎停擺，讓救援行動也變得更加困難，目前美國、德國、伊朗、義大利、卡達和土耳其等國已經承諾隨時提供援助；聯合國糧食計畫署也表示，已準備好替5000個家庭供應食物。