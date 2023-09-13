俄中是否建立「軍事聯盟」普丁表態了　西方威懾中國一定會失敗

▲俄羅斯總統普丁表示，俄中關係近年來達到前所未有的水平。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁12日在海參崴參加第8屆東方經濟論壇（EEF）時表示，俄中關係近年來達到前所未有的水平，雙方合作的各項領域表現都相當良好，但他強調兩國不會建立「軍事聯盟」，兩國的合作並非為了針對任何人，接著他也提到，西方國家正在試圖威懾中國、遏止中國發展，不過這些行動最終將失敗。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，普丁12日參加第8屆東方經濟論壇，出席論壇全會在台上演說時表示，俄中關係近年來達到前所未有的水平，雙方合作的各項領域表現都相當良好，「今天我會見了中國代表團，根據中方的統計，貿易額甚至比俄羅斯的統計數字還要大，貿易額今年有望達到2000億美元」。

針對與中國的合作，普丁直言兩國不會建立「軍事聯盟」，因為兩國的合作並非為了針對任何人，然而西方國家卻不斷試圖遏止中國發展，「因為他們看見中國在我們的朋友、中國國家主席（習近平）的領導下發展一日千里，讓他們非常震驚，所以竭盡全力阻止中國發展，但他們不會成功的」。

普丁解釋，中國發展壯大是一個客觀的過程，而且不僅是中國，包含印度、印尼也是如此，新的力量中心將會壯大，以美國為首的西方國家遏制他們的企圖「只會傷害自己」。

▲北韓領導人金正恩近日剛好乘坐火車訪俄。（圖／路透）

此外，普丁在演說時也透露，後續他計畫前往東方太空發射場，不過他並未向現場透露前往東方太空發射場的具體行程和活動，僅表示「等我到了那裡，就會知道了」，然而北韓領導人金正恩近日剛好乘坐火車訪俄，因此外界猜測兩人應該會在發射場展開會談。

