　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄中是否建立「軍事聯盟」普丁表態了　西方威懾中國一定會失敗

▲▼俄羅斯總統普丁出席東方經濟論壇。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁表示，俄中關係近年來達到前所未有的水平。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁12日在海參崴參加第8屆東方經濟論壇（EEF）時表示，俄中關係近年來達到前所未有的水平，雙方合作的各項領域表現都相當良好，但他強調兩國不會建立「軍事聯盟」，兩國的合作並非為了針對任何人，接著他也提到，西方國家正在試圖威懾中國、遏止中國發展，不過這些行動最終將失敗。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，普丁12日參加第8屆東方經濟論壇，出席論壇全會在台上演說時表示，俄中關係近年來達到前所未有的水平，雙方合作的各項領域表現都相當良好，「今天我會見了中國代表團，根據中方的統計，貿易額甚至比俄羅斯的統計數字還要大，貿易額今年有望達到2000億美元」。

針對與中國的合作，普丁直言兩國不會建立「軍事聯盟」，因為兩國的合作並非為了針對任何人，然而西方國家卻不斷試圖遏止中國發展，「因為他們看見中國在我們的朋友、中國國家主席（習近平）的領導下發展一日千里，讓他們非常震驚，所以竭盡全力阻止中國發展，但他們不會成功的」。

普丁解釋，中國發展壯大是一個客觀的過程，而且不僅是中國，包含印度、印尼也是如此，新的力量中心將會壯大，以美國為首的西方國家遏制他們的企圖「只會傷害自己」。

▲▼北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩近日剛好乘坐火車訪俄。（圖／路透）

此外，普丁在演說時也透露，後續他計畫前往東方太空發射場，不過他並未向現場透露前往東方太空發射場的具體行程和活動，僅表示「等我到了那裡，就會知道了」，然而北韓領導人金正恩近日剛好乘坐火車訪俄，因此外界猜測兩人應該會在發射場展開會談。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
拖行17歲少年20公尺致死　海軍女士官長無保請回
孟耿如突發文！「產生了很大變化」
突自爆離婚！青青再發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄中是否建立「軍事聯盟」普丁表態了　西方威懾中國一定會失敗

金正恩訪俄「迎賓畫面曝光」滿臉笑容下火車　首站先見州長與部長

利比亞洪災已千死「到處都屍體」！市區1／4徹底摧毀　破1萬人失蹤

房東退租4周才檢查房況　開門驚見40鴿子滿地噴屎！光清潔就要60萬

10歲童放學遭44kg惡霸犬咬死！　母崩潰「靠鞋子認屍」

金正恩列車畫面曝！一路「向北行駛」不去海參崴　最快明天會晤普丁

正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網

雙胞胎外貌差10歲！她16年菸癮又曬日光浴　全臉黑斑皺紋超驚人

川普面臨的訴訟是「政治迫害」　普丁：美國永遠是俄羅斯的敵人

寵物美容「剃毛變割喉」！　8歲愛犬食道遭美容師垂直刺穿慘死

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

俄中是否建立「軍事聯盟」普丁表態了　西方威懾中國一定會失敗

金正恩訪俄「迎賓畫面曝光」滿臉笑容下火車　首站先見州長與部長

利比亞洪災已千死「到處都屍體」！市區1／4徹底摧毀　破1萬人失蹤

房東退租4周才檢查房況　開門驚見40鴿子滿地噴屎！光清潔就要60萬

10歲童放學遭44kg惡霸犬咬死！　母崩潰「靠鞋子認屍」

金正恩列車畫面曝！一路「向北行駛」不去海參崴　最快明天會晤普丁

正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網

雙胞胎外貌差10歲！她16年菸癮又曬日光浴　全臉黑斑皺紋超驚人

川普面臨的訴訟是「政治迫害」　普丁：美國永遠是俄羅斯的敵人

寵物美容「剃毛變割喉」！　8歲愛犬食道遭美容師垂直刺穿慘死

俄中是否建立「軍事聯盟」普丁表態了　西方威懾中國一定會失敗

黃敬平爆「高虹安恐遭解除黨職」！民眾黨打臉回應了

民眾求救「出大事了」！　大直里長趕到聽見「倒塌前兆」：這輩子第一次

22國55家買主齊聚　智慧移動商機準備起飛

大學生「精液品質比賽」　獎金最高2.7萬！陸官方找挑戰者

百億房地產老闆神隱100天　現身記者會突下跪痛哭

夜墨色當道！2023秋冬染髮趨勢：黃皮亞洲人超顯白

台中牛排館「為何復活半年就破產」　在地人曝3關鍵：會倒不意外

李鍾碩見面會抽到男粉！被問為何來突認「因為IU姐姐...」　他當場慌了

林舒語結婚9年懷3寶　曝「婚姻保鮮法」：不要只想著責任

色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

國際熱門新聞

房東檢查房況　驚見鴿子滿地噴屎

金正恩訪俄　俄方迎賓畫面曝光

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網

婚宴紅包竟出現「手繪本」　新娘傻了

美國找到金蛋難倒科學家　真面目出爐

嬤孫戀掰了！　鮮肉控「被83歲前妻當性奴」

10歲童遭惡犬咬死　母崩潰「靠鞋子認屍」

利比亞洪災千死「到處都屍體」

雙胞胎外貌差10歲！她2習慣害全臉黑斑皺紋

8歲女掏萬元霸氣買包包　媽見金源傻了

寵物美容割喉！狗狗食道遭垂直刺穿慘死

男女飛機廁所半裸激戰　乘客目睹嗨翻

更多熱門

相關新聞

金正恩訪俄　俄方迎賓畫面曝光

金正恩訪俄　俄方迎賓畫面曝光

北韓（朝鮮）領導人金正恩10日從平壤乘坐綠皮防彈專用列車，於12日上午通過俄朝邊境的哈桑站後一路向北行駛。俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫（Alexandre Kozlov）表示，他已經跟來訪的金正恩見面，也替對方舉辦了盛大的歡迎儀式。

金正恩列車最新畫面曝　最快明天會晤普丁

金正恩列車最新畫面曝　最快明天會晤普丁

普丁：川普面臨的訴訟是「政治迫害」

普丁：川普面臨的訴訟是「政治迫害」

烏克蘭稱奪回黑海「石油鑽井平台」

烏克蘭稱奪回黑海「石油鑽井平台」

金正恩專車「向北行駛」　估不會先抵海參崴

金正恩專車「向北行駛」　估不會先抵海參崴

關鍵字：

俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

史上首次！蘋果將開賣印度製iPhone 15

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

9月下旬「超強運三生肖」

LIVE／iPhone 15即將登場！萬人緊盯蘋果發表會

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

早晚降溫帶外套！周日迎雨範圍出爐

即／北市南港新建工地旁路面下陷　還在整地疑重機具造成

青青突認了「已提離婚」！

獨／槍擊現場畫面曝！永康男中彈癱椅褲子全染紅

即／撞死17歲少年　海軍女士官長無保請回

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面