10歲童放學遭44kg惡霸犬咬死！　母崩潰「靠鞋子認屍」

▲ 年僅10歲的傑克遭惡霸犬攻擊致死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國伯明罕發生美國惡霸犬（XL Bully）傷人事件，一名11歲女童肩膀及手臂遭到撕咬，還有2名男子受傷，影片在社群媒體上瘋傳，呼籲政府採取行動的聲浪高漲。但一名母親出面控訴，她年僅10歲的兒子就是遭美國惡霸犬咬死，「我兒子被殺的時候你們在哪裡？」

NEW: Suella Braverman has commissioned “urgent advice” on banning American XL Bully dogs



Comes after a viral video showing one attacking a young girl and two men pic.twitter.com/EPLjyH7HGX — British Politics News (@BritPolNEWS) September 10, 2023

《鏡報》報導，伯明罕一名11歲女童9日和姐姐出門時，路上一隻惡霸犬突然掙脫牽繩暴走，攻擊女童肩膀及手臂，女童脫困後又轉向攻擊另外2名男子，恐怖經過在TikTok曝光後引發社會高度關注。由於惡霸犬攻擊事件層出不窮，內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）也呼籲各界對禁養及禁止繁殖惡霸犬相關立法提出建議。

但威爾斯32歲母親維特費爾德（Emma Whitfield）受訪指控，她10歲的兒子傑克（Jack Lis）就是在2年前遭惡霸犬攻擊致死，對於政府時至今日才意識到惡犬傷人的嚴重性感到憤怒。

2021年11月事發當天，傑克放學後到朋友家玩，路上遭一隻重達7英石（44.45公斤）、名為「野獸」的惡霸犬攻擊致死，維特費爾德只能靠著他當時穿著的鞋子認屍。野獸的飼主後來被判入監服刑，但傑克的死至今仍籠罩著家屬。

令維特費爾德憤怒的是，政治人物親眼看見TikTok上瘋傳的影片後才對這類事件有所反應，「我兒子被殺的時候你們在哪？其他無辜的人遇害的時候你們在哪？」

維特費爾德也對立法禁養、繁殖特定品種的呼聲表示憂慮，因為除了惡霸犬以外，還有許多品種有相同問題，一旦一個品種被禁止，不肖人士就會轉向其他目標，認為政府應該走得更遠，對私家繁殖業者及不負責任的飼主採取行動。