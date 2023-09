10歲童放學遭44kg惡霸犬咬死！　母崩潰「靠鞋子認屍」

▲ 年僅10歲的傑克遭惡霸犬攻擊致死。(圖/翻攝自臉書)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國伯明罕發生美國惡霸犬(XL Bully)傷人事件,一名11歲女童肩膀及手臂遭到撕咬,還有2名男子受傷,影片在社群媒體上瘋傳,呼籲政府採取行動的聲浪高漲。但一名母親出面控訴,她年僅10歲的兒子就是遭美國惡霸犬咬死,「我兒子被殺的時候你們在哪裡?」

NEW: Suella Braverman has commissioned “urgent advice” on banning American XL Bully dogs



Comes after a viral video showing one attacking a young girl and two men pic.twitter.com/EPLjyH7HGX