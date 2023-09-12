金正恩列車畫面曝！一路「向北行駛」不去海參崴　最快明天會晤普丁

▲金正恩的綠皮專車抵達俄羅斯境內後，便在俄國濱海邊疆區持續向北行駛。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日下午從平壤搭乘綠皮防彈專用列車，今日（12）上午抵達俄朝邊境的哈桑站後，列車一路向北行駛，外界研判目的地可能是位於阿穆爾州的東方太空發射場。對此，日媒引述俄國消息人士說法指出，普丁將前往東方太空發射場，最快明（13）日和金正恩召開會談。

根據《俄羅斯新聞社》，普丁12日在海參崴第8屆東方經濟論壇（EEF）上透過演說表示，他計畫前往東方太空發射場，不過他並未向現場透露前往東方太空發射場的具體行程和活動，僅表示「等我到了那裡，就會知道了」。

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▲俄羅斯總統普丁出席東方經濟論壇。（圖／路透）

日媒《共同社》則引述俄羅斯當局消息人士的說法，指出普丁和金正恩召開雙邊會談的地點，並非外界當初預估的海參崴，而是外界始料未及、位於阿穆爾州的東方太空發射場，兩人在會談後將一同前往哈巴羅夫斯克邊疆區的產業城市阿穆爾河畔共青城（共青城、青年城），視察蘇愷戰鬥機的生產工廠。

報導指出，金正恩在普丁邀請下，10日下午從北韓首都平壤搭乘綠皮防彈專用列車，12日上午抵達俄羅斯濱海邊疆地區哈桑站，當地為金正恩舉辦歡迎儀式，之後於當地時間中午12時15分（台灣時間上午10時15分）抵達烏蘇里斯克附近的拉茲多莉納亞河（綏芬河）鐵橋，不過列車卻不往南端的海參崴行駛，反而繼續往北開。

▼北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行。（圖／路透）

▲金正恩搭乘的綠皮專用列車12日抵達中國吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市防川村，該地與北韓、俄羅斯交界。（圖／CFP）

部分外媒當時指出，金正恩專用列車的最終目的地很可能是位於阿穆爾州的東方太空發射場。南韓《韓聯社》則表示，自從金正恩專用列車持續往北行駛後，海參崴車站便沒有出現加強安全警戒的跡象，公車與汽車如同往常般停在車站前。

根據《BBC》，直到最近，俄羅斯一直全力支持聯合國安理會就北韓核武器計畫所實施的制裁。然而，俄羅斯克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日卻透露，若有必要，則俄羅斯將和北韓討論關於聯合國安理會北韓制裁案。