嬤孫戀掰了！　39歲鮮肉控「遭83歲前妻當性奴」：但我還愛她

▲ 瓊斯曾上節目炫耀，她和伊布拉欣的性生活相當圓滿。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國83歲阿嬤瓊斯（Iris Jones）2019年和39歲埃及男子伊布拉欣（Mohamed Ibrahim）網戀後閃婚，跨越年齡的愛情曾登上多家外媒，今年卻傳出因伊布拉欣無法滿足瓊斯的性需求且貪圖她的錢財，兩人已經離婚。但男方近日出面控訴，前妻根本把他當成性奴。

相差44歲的瓊斯和伊布拉欣曾是人人稱羨的愛侶，2020年閃婚當時，瓊斯也炫耀她擁有「生命中最棒的性生活」，並誇下海口稱儘管年齡懸殊，也會和伊布拉欣走到最後。未料3年後，瓊斯約3個月前自爆，已經將伊布拉欣趕出家門，因為兩人的性生活不再圓滿，她也受夠對方成天當「家裡蹲」，還控訴伊布拉欣是看上她的錢財才和她結婚。

然而，伊布拉欣近日接受《每日郵報》訪問聲稱，瓊斯不斷破壞他的名譽，有關他貪圖錢財的指控更讓他難以返回家鄉埃及，且他心中還愛著瓊斯，「我對她就像對待女王一樣，她卻把我當成性奴。我愛她，但她傷了我的心。」

來自開羅的伊布拉欣2019年在臉書上認識瓊斯，很快就墜入愛河，瓊斯飛到埃及與他見面後更是天雷勾動地火，後來還曾上節目分享兩人第一次激情的經驗有多美妙，隔年11月宣布結婚。但分隔兩地1年後，伊布拉欣才取得英國簽證，沒想到同住反而導致戀情破碎，因為瓊斯聲稱，她必須一個人打理所有家事。

但伊布拉欣對此反駁，他在當地一家Tesco當保全，並非遊手好閒，且每天上班14小時，回家還得承受瓊斯種種不合理的行徑，「她剛開始是個好老婆，但很快就開始把我當成奴隸對待，利用我來做愛。她不讓我洗澡，在我下班回家後甚至不讓我上廁所。」

瓊斯近期在臉書上對伊布拉欣提出各種指控，但伊布拉欣全盤否認，「她是個很好的演員，扮演受害者的角色，但其實我才是受害者。」