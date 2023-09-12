　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓國防部長李鐘燮請辭　尹錫悅政府明天擬改組內閣

▲▼南韓國防部長李鐘燮。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國防部長李鐘燮12日請辭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長李鐘燮近來身陷2大爭議事件，包括海軍陸戰隊殉職蔡姓士兵調查事件中在背後施壓阻止調查、以及洪範圖將軍半身銅像的撤除爭論，導致最大在野黨共同民主黨研擬透過國會的力量通過彈劾案。為此，李鐘燮決定先行一步向總統尹錫悅請辭，而尹錫悅預估在簽下其辭呈後，將實施第二次的內閣改組。

根據《韓聯社》，南韓政府高層關係人士今日（12）透露，國防部長李鐘燮辭意堅決，因為李鐘燮擔心自己一旦遭到反對黨、最大在野黨「共同民主黨」透過國會席次優勢通過彈劾案，則國防部長一職至少會出現4至5個多月的空缺，屆時恐將引發國防安全領域出現無人帶領的空窗期，因此先以犧牲自己的方式解決政壇上的危機。

依照南韓國會法律規定，一旦國會通過某部長彈劾案，則必須經由憲法裁判所（憲法法庭）審判彈劾結果，而直到結果出爐以前，遭提彈劾的部長不得請辭、也不得被解職，通常審判結果出爐須等候4至5個月。

李鐘燮為尹錫悅政府去年5月上台後的首任國防部長，他再向總統提出請辭消息後，12日下午便前往忠清南道雞龍台（陸海空軍總部），和陸軍總長朴正煥、海軍總統李鍾皓見面，行程不對外公開。

南韓總統辦公室關係人士透露，尹錫悅不得不簽下李鐘燮的辭呈，並且有可能在明日（13）進行內閣第二次的改組，至於國防部長的接班人選，很有可能是現任執政黨（國民力量）國會議員申源湜，3星將軍出身的他曾擔任國防部政策計畫官、首都防衛司令官、聯合參謀本部作戰本部長等。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／北市府對基泰提假扣押　被北院駁回！
三寶婦「螃蟹切」跨3車道　下秒猛撞！怒嗆：我有打方向燈欸
獨／槍擊現場畫面曝！　永康男中彈鮮血狂流
快訊／新北社區大火　1女身亡 ！
青青認了離婚「錢被騙光」！　網讚小商人：先知
快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　李靚蕾發聲了！
iPhone 15 Pro最大容量曝光！　2TB落空
高虹安稱不辦跨年「沒喬事空間」！錢康明轟說謊　竹市府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網

雙胞胎外貌差10歲！她16年菸癮又曬日光浴　全臉黑斑皺紋超驚人

川普面臨的訴訟是「政治迫害」　普丁：美國永遠是俄羅斯的敵人

寵物美容「剃毛變割喉」！　8歲愛犬食道遭美容師垂直刺穿慘死

嬤孫戀掰了！　39歲鮮肉控「遭83歲前妻當性奴」：但我還愛她

慶生趴集體食物中毒　13歲少女「瘋狂噴射嘔吐物」12人緊急送醫

遊客對「小美人魚」愛撫狂親！畫面曝光　丹麥鄉民怒了

南韓國防部長李鐘燮請辭　尹錫悅政府明天擬改組內閣

德少女申訴霸凌慘遭刺死　2施暴女同學「未滿14歲免罰」

保母把仰躺男嬰「翻身改趴睡」！　窒息掙扎20分鐘斷氣亡

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

3步驟教你剝好松葉蟹　不需剪刀！徒手秒完成

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

博美聽見主人呼喊秒奔來　明明在身後卻多次沒發現

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網

雙胞胎外貌差10歲！她16年菸癮又曬日光浴　全臉黑斑皺紋超驚人

川普面臨的訴訟是「政治迫害」　普丁：美國永遠是俄羅斯的敵人

寵物美容「剃毛變割喉」！　8歲愛犬食道遭美容師垂直刺穿慘死

嬤孫戀掰了！　39歲鮮肉控「遭83歲前妻當性奴」：但我還愛她

慶生趴集體食物中毒　13歲少女「瘋狂噴射嘔吐物」12人緊急送醫

遊客對「小美人魚」愛撫狂親！畫面曝光　丹麥鄉民怒了

南韓國防部長李鐘燮請辭　尹錫悅政府明天擬改組內閣

德少女申訴霸凌慘遭刺死　2施暴女同學「未滿14歲免罰」

保母把仰躺男嬰「翻身改趴睡」！　窒息掙扎20分鐘斷氣亡

緯穎6交易日狂殺110元　並列7檔注意股

正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網

雙胞胎外貌差10歲！她16年菸癮又曬日光浴　全臉黑斑皺紋超驚人

騎到一半被「一袋麵粉」擊中！新店10騎士接連犁田...傻眼了

貴賓化身巨星！克萊亞「超模體驗之旅」宜蘭五星酒店盛大展開

爸媽留「信義區40年老公寓」他見位置喊爛！在地人嘆：賣掉只賺1倍

9月下旬「超強運三生肖」旺到爆！　專家：財運亨通好事不斷

流感連三周升溫！上周再爆11死「最年輕僅30多歲」　未來4周都上升

快訊／北市府對基泰提第一波假扣押6200萬　遭北院駁回

劉亞仁涉8種毒品　首次被檢方傳喚

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

美國找到金蛋難倒科學家　真面目出爐

婚宴紅包竟出現「手繪本」　新娘傻了

男女飛機廁所半裸激戰　乘客目睹嗨翻

小鎮驚見「紅酒河」220萬公升傾瀉而下

風暴襲利比亞　「水壩潰堤」恐逾2000死

即／環太平洋大搖晃！印尼6.0強震

中160萬獎金翻2倍　司機秒CALL老闆

蛇口下救好友！澳洲69歲老人被狂咬中毒死

馬斯克升格「10寶爸」！首度公開小兒子本名

裁判亮黃牌警告　球員竟拿UNO迴轉卡反制

人夫開Google地圖　抓到妻10年前不倫鐵證

世界最危險城市排名出爐！第1名去年601人遭殺害

更多熱門

相關新聞

南韓5座機場遇「炸彈威脅」　犯案動機曝光

南韓5座機場遇「炸彈威脅」　犯案動機曝光

先前南韓網路社群上有許多民眾發文威脅、預告殺人，引起社會極大恐慌，然而日前又有一名30多歲的男子，他從8月起短時間內在網路社群上多次發文，揚言要發起炸彈恐怖攻擊、炸毀南韓國內5大國際機場，因此遭警方盯上，最近才終於被警方破獲逮捕。

金正恩「綠皮火車」超淫靡！歡樂組美女隨侍

金正恩「綠皮火車」超淫靡！歡樂組美女隨侍

富士山「人潮擠到像迪士尼」垃圾暴增

富士山「人潮擠到像迪士尼」垃圾暴增

金正恩專車「向北行駛」　估不會先抵海參崴

金正恩專車「向北行駛」　估不會先抵海參崴

金正恩訪俄疑為談軍售　美警告將祭制裁

金正恩訪俄疑為談軍售　美警告將祭制裁

關鍵字：

日韓要聞南韓

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面