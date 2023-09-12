金正恩「綠皮火車」超淫靡！歡樂組美女隨侍　享美酒佳人不無聊

▲金正恩搭乘綠皮火車抵達俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓12日宣布，領導人金正恩已經搭乘裝甲專用火車抵達俄羅斯，與總統普丁會面。而這輛被稱為「綠皮火車」專用列車共有20節車廂，車上備有會議室與休息室。不僅如此，金正恩可以在火車上享用各種異國美食，同時還有無限量的美酒與龍蝦，而被戲稱為金正恩另類後宮的「歡樂組」更是隨侍在側。

根據《每日星報》報導，金正恩已經抵達俄羅斯，待俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）的經濟論壇結束後，就會與普丁展開峰會，對武器交換進行協商，以便俄方能補給正在攻打烏克蘭的軍隊。

此次是金正恩時隔4年再度與「老大哥」普丁相見，除了兩人的商談內容外，金正恩所搭乘的專列「綠皮火車」也備受矚目。這輛綠皮火車是金氏王朝的一部分，它是因為金日成厭惡飛行而建，延續北韓極盡奢華的風格，其裝甲保護極強，整列火車都是防彈的。

▲據悉，火車上還有歡樂組成員隨侍。（圖／朝鮮中央電視台）



這輛「極樂列車」有20節車廂，內有休息室、會議室還有各種高級設施，金正恩在行駛過程中可以享受最高級的佳餚。據悉，車上有精通俄羅斯、中國、韓國、日本和法國美食的廚師隨時待命，還有大量美酒、香檳供金正恩享用，與該國多數人民的貧困生活形成強烈對比。

除此之外，車上還有歡樂組成員隨侍在側，服侍金正恩。根據《東亞日報》報導，歡樂組最一開始是誕生於1976年代，時任北韓領導人金正日以祝福父親金日成長壽的名義，在勞動黨中央委員會創立了第5課，專門選拔美女，以組成「歡樂組」。歡樂組的成員多半是極品美人，且必須為處女，負責替金氏家族與黨幹部唱歌助興，甚至還必須提供性服務。