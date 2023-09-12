金正恩綠皮列車「向北行駛」！估不會先抵海參崴　將談兩國鐵道合作

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日下午從平壤搭乘綠皮防彈專用列車，率領黨政軍官員出訪俄國，預計將與俄國總統普丁進行會談，目前列車已經通過俄朝邊境的哈桑站，並於稍早通過綏芬河鐵橋，持續向北方移動，粗估可能會先抵達俄國其他地方後，才會前往海參崴。

▲金正恩搭乘的綠皮專用列車已經抵達俄國境內，正在濱海邊疆區向北行駛。（圖／CFP）

根據《俄羅斯新聞社》，金正恩所搭乘的綠皮防彈專用列車在抵達俄國濱海邊疆區哈桑站後，稍早已經通過境內的拉茲多利納亞河（綏芬河）鐵橋，持續向北側行駛，綏芬河為位於烏蘇里斯克（雙城子）車站附近一條與中國為界的河流，金正恩的列車在抵達哈桑站後，於稍早通過烏蘇里斯克車站附近。

▲俄羅斯遠東城市海參崴的火車車站月台上11日出現警察與軍人。（圖／達志影像／newscom）

南韓《韓聯社》分析，金正恩所搭乘的專用列車很有可能會先前往俄國其他地區，接著才會抵達海參崴，先前外界皆預測金正恩的列車會率先抵達海參崴，不過列車若要前往海參崴，則在抵達烏蘇里斯克車站之前，必須先改走駛向南方的鐵道。

俄媒《塔斯社》指出，俄羅斯外交部副部長魯堅科（Roman Rudenko）於當地時間12日召開記者會，他向南韓表示，若南韓提出有得知金正恩行程的需求，則在普丁和金正恩的會談結束之後，俄方願意提供南韓關於金正恩訪俄的細節。

魯堅科強調，俄國和南韓對於韓半島（朝鮮半島）和平議題同樣抱持高度關注，因此即便南韓加入西方國家的陣容共同制裁俄羅斯，但南韓依舊是俄羅斯的夥伴、且兩國仍持續接觸。

▲金正恩10日下午搭乘專車離開平壤。（圖／路透）

另外，魯堅科也表示，金正恩在訪俄期間，雙方不排除談論連接俄羅斯哈桑站至北韓羅津港站（位於羅先特別市）之間的鐵路事業，「至少會談論到這項議題」，該項鐵道連結工程2020年因為新冠疫情北韓嚴格封鎖邊境而一度中斷。

據悉，該條連接哈桑至羅津港的鐵路象徵北韓和俄羅斯之間的經濟合作，俄方曾於2008至2014年維修該條長達54公里的鐵路，用於向羅津港運輸西伯利亞產煤礦，接著向中國出口。