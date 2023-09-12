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金正恩訪俄！1跡象曝「軍售是重點」　美國務院警告將祭制裁

▲▼北韓最高領導人金正恩10日下午搭乘專車離開平壤，內閣總理金德訓等官員送行。（圖／路透）

▲ 金正恩10日下午搭乘專車離開平壤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯官媒證實，北韓領導人金正恩12日乘綠皮列車入境俄國，近日將與總統普丁會談。美國官員警告，北韓不應向俄國提供用於俄烏戰爭的武器，否則將面臨制裁，但隨金正恩出訪的官員包括軍需工業部長，分析稱這代表雙方可能達成軍售協議。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說明，金正恩此行將是「全面訪問」，雙方代表團協商過後若有必要，兩國領導人將繼續以一對一形式溝通。普丁預計12日抵達海參崴，出席東方經濟論壇主要會議，與金正恩的會晤預料將在論壇空檔進行，地點尚不確定。

俄國在長達18個月的俄烏戰爭中消耗大量武器庫存，美國官員指出，俄國與北韓正積極推動軍火談判，金正恩與普丁可能討論向俄國提供用於烏克蘭戰爭的武器，但平壤及莫斯科皆否認。

根據北韓官媒《朝中社》，陪同金正恩訪俄的包括勞動黨、政府及軍事官員。分析人士指出，北韓代表團中有負責國防工業及軍事事務的知名人士，包括軍需工業部長趙春龍，代表討論國防工業合作將是此行重點。華府智庫史汀生中心北韓專家麥登（Michael Madden）認為，趙春龍出席代表北韓與俄國將達成某種形式的軍售協議。

金正恩的綠皮列車11日開往俄國邊境時，華府再度警告平壤，勿向俄國出售可能用於對烏戰爭的武器。白宮國安委員會發言人華森（Adrienne Watson）表示，「我們敦促北韓，遵守平壤做出的公開承諾，不向俄國提供或出售武器。」

美國國務院指出，從北韓向俄國轉移任何武器的行為都將違反多項聯合國安理會決議。發言人米勒（Matthew Miller）直言，「我們已對資助俄國戰爭努力的實體實施積極制裁，未來也將繼續執行」。

俄國去年侵烏以來，北韓是少數公開支持莫斯科的國家之一，普丁上周承諾，將共同努力從各方面擴大雙邊關係。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月訪問平壤時也和金正恩一起觀賞閱兵，在兩國關係深化之際格外引發關注。

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