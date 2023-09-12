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Google地圖成抓姦神器！　人夫開導航抓妻「10年前不倫鐵證」

Google地圖成「時空膠囊」　人夫開導航抓姦妻10年前不倫鐵證

▲秘魯一名人夫使用Google地圖導航時，竟意外發現妻子外遇鐵證。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

Google地圖竟變成抓姦神器？一名秘魯男子原本只是要用地圖導航，沒想到竟在Google地圖上發現了驚人的一幕，他的妻子竟然和另一個男人公然親熱，而且時間還是發生在10年前，男子無法忍受遭妻子背叛，最後選擇離婚。

綜合外媒報導，秘魯一名人夫原本只是為了導航，使用Google地圖規畫行車路線，卻意外在Google地圖的街景服務照片看到一個熟悉身影，照片中一對男女坐在路邊長椅上，男子還躺在女子腿上親密調情。

Google地圖成「時空膠囊」　人夫開導航抓姦妻10年前不倫鐵證

當人夫仔細一看，那名與妻子穿著相同服裝的女人竟然真的就是他妻子，而且她還溫柔輕撫外遇小王的頭髮，兩人在公開場所親密互動，儘管照片是在2013年拍攝，但人夫還是難忍綠雲罩頂，氣沖沖去質問妻子。面對鐵證如山，他的妻子只好承認自己曾經有過外遇，兩人最後決定離婚。

更讓人哭笑不得的是，這對不倫情侶竟然選擇在秘魯當地著名約會聖地「嘆息橋」（Puente de los Suspiros de Barranco）偷情，而這名人夫事後也把這張偷情照片放到自己臉書公布，引發許多網友關注，有人看完驚呼「世界真的很小」。

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