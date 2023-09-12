普丁、金正恩13日舉行會談！將討論聯合國制裁　北韓恐向俄提供彈藥

▲金正恩10日下午從平壤搭乘專用列車前往俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日下午從平壤搭乘綠皮防彈專用列車，今日（12）日上午傳出列車已經抵達俄朝邊境哈桑站，正駛向俄羅斯遠東第二大城烏蘇里斯克。俄國官方證實，普丁與金正恩將在近期召開一對一的雙邊會談、出席晚宴，屆時將不辦聯合記者會；當地官員則透露，峰會將於明日（13）召開。

根據《路透社》、俄媒《俄塔社》，俄羅斯克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）於12日證實，必須等到10至13日在海參崴舉辦的東方經濟論壇（EEF）結束以後，才會召開普丁與金正恩的一對一雙邊會談，屆時兩人將談論俄國與北韓之間的雙邊關係，同時針對全球主要議題進行討論，當中還包括「敏感話題」。

佩斯科夫補充，若有必要，俄羅斯將和「來自北韓（朝鮮）的同志們」一同討論聯合國安理會關於北韓的制裁案。

至於美國華府持續針對俄羅斯可能向北韓購買武器的議題緊咬不放，佩斯科夫強調，「眾所皆知，（俄羅斯）和包括北韓在內等鄰國締結關係，來自華府的警告並不重要，最重要的是如何才能符合我國（俄羅斯）和北韓之間兩國的利益。」

日媒《時事通信社》引述俄羅斯國營媒體的說法，指出普丁和金正恩的會談將預定於13日召開。

南韓《News1》則認為，佩斯科夫所說的「敏感領域的議題」，其實可能指的是觸及俄羅斯和北韓之間的武器交易議題，俄羅斯可能從北韓或取用於俄烏戰爭的常規性武器，同時以此為交換代價，向北韓提供核動力潛艦或衛星火箭的尖端技術；至於金正恩可能要求普丁提供北韓糧食，並要求俄方能允許北韓派遣勞工前往俄國工作、賺取外匯。

▲金正恩和普丁最有可能在13日召開會談。（資料照／達志影像／美聯社）

俄國當地媒體《獨立報》（Nezavisimaya gazeta）則引述軍事觀察家、俄國退役上校利托夫金（Viktor Litovkin）的說法分析，北韓和俄羅斯將在金正恩訪俄期間促成兩國之間的武器貿易，北韓有可能在俄烏戰爭上向俄軍提供大量砲彈，包括蘇聯製的122、152毫米榴彈砲，因為北韓國內榴彈砲和迫擊砲的儲量相當龐大，北韓也可能提供俄軍D-30榴彈砲。

利托夫金指出，北韓過去和蘇聯一同使用122、152毫米的榴彈砲，且北韓過去從舊蘇聯獲得D-30榴彈砲；不過北韓可能難以向俄軍提供飛彈，因為飛彈在技術上較為複雜，且上面寫著韓文，對於不諳韓文的俄軍而言恐怕操作困難。

至於俄國可能提供北韓柴電動力潛艇、S-300地對空飛彈、鎧甲（Pantsir）防空系統等。

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