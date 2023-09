付出性命救朋友！女老師為了幫好友逃家暴　與寵物犬一起被射殺

▲女子為了救出被家暴好友而死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州26歲女子雷迪克(Shantavia Reddick)帶著寵物犬前去幫助一名被家暴的朋友時,竟然和寵物犬一同被對方28歲男友漢弗萊(Dmitri Humphrey)開槍射殺,警方目前仍在追捕逃亡的漢弗萊。

警方9日凌晨5時30分接到報案,發現一名女子與狗陳屍在休士頓市郊區斯普林(Spring)一棟大樓公寓的電梯內,死者身上多處有槍傷,後來確認死者是28歲女子雷迪克。

Women PROTECTING Women



… goes TERRIBLY WRONG!



Shantavia Reddick age 28 and her dog were un-alived by Dmitri Humphrey. Ms Reddick tried to intervene in a domestic violence dispute between Mr Humphrey and his girlfriend.

-

Meanwhile the girlfriend is alive and unharmed. pic.twitter.com/dY54lJcXhv