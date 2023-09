馬斯克升格「10寶爸」！首度公開小兒子本名　孩子的媽是她

▲馬斯克和格萊姆斯的第3個孩子姓名曝光。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

馬斯克日前被爆與前女友格萊姆斯(Grimes)之間還有一名未公開的兒子,而他10日也在X(前身為推特)證實此消息,並透露兒子的全名為Tau Techno Mechanicus。兩人在此之前還有一雙兒女,分別是X Æ A-Xii與Exa Dark Sideræl Musk。

根據CNN報導,馬斯克2022年5月曾在推特上寫道,「美國的出生率已經低於最低可持續標準約50年了。」同年7月他則再次重申自己的立場並說,「我將盡我所能地協助解決人口不足的危機。到目前為止,出生率下降是人類文明面臨的最大危機。」

馬斯克本人則是努力「增產報國」,除了與前妻威爾遜生下5個孩子,格里芬(Griffin)、薇薇安( Vivian)、凱(Kai)、薩可遜(Saxon)、達米安(Damian)之外,他2022年也被爆出與馬斯克旗下神經公司Neuralink的高管齊利斯(Shivon Zilis)生下一對雙胞胎。

當時有一份法庭文件證實,兩人要求更改雙胞胎的姓名,理由則為「要繼承父親的姓氏,並將母親的姓氏作為中間名」。據悉,這對雙胞胎出生於2021年11月,而同年12月,馬斯克與格萊姆斯則透過代理孕母生下他們的第二個孩子Exa Dark Sideræl Musk,當時兩人已經分手。馬斯克與格萊姆斯的大兒子X Æ A-Xii則是出生於2020年5月。

《紐約時報》先前報導稱,馬斯克與格萊姆斯之間其實還有第3個孩子,第3胎是個男孩,已知姓名為Techno Mechanicus,暱稱則是Tau。而馬斯克10日首度打破沉默,證實這個孩子的姓名為Tau Techno Mechanicus。

Names of Elon Musk and Grimes' three kids:



X Æ A-Xii

Exa Dark Sideræl Musk

Techno Mechanicus pic.twitter.com/Ggmgbs5HAY