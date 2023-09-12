馬斯克升格「10寶爸」！首度公開小兒子本名　孩子的媽是她

▲馬斯克和格萊姆斯的第3個孩子姓名曝光。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

馬斯克日前被爆與前女友格萊姆斯（Grimes）之間還有一名未公開的兒子，而他10日也在X（前身為推特）證實此消息，並透露兒子的全名為Tau Techno Mechanicus。兩人在此之前還有一雙兒女，分別是X Æ A-Xii與Exa Dark Sideræl Musk。

根據CNN報導，馬斯克2022年5月曾在推特上寫道，「美國的出生率已經低於最低可持續標準約50年了。」同年7月他則再次重申自己的立場並說，「我將盡我所能地協助解決人口不足的危機。到目前為止，出生率下降是人類文明面臨的最大危機。」

馬斯克本人則是努力「增產報國」，除了與前妻威爾遜生下5個孩子，格里芬（Griffin）、薇薇安（ Vivian）、凱（Kai）、薩可遜（Saxon）、達米安（Damian）之外，他2022年也被爆出與馬斯克旗下神經公司Neuralink的高管齊利斯（Shivon Zilis）生下一對雙胞胎。

當時有一份法庭文件證實，兩人要求更改雙胞胎的姓名，理由則為「要繼承父親的姓氏，並將母親的姓氏作為中間名」。據悉，這對雙胞胎出生於2021年11月，而同年12月，馬斯克與格萊姆斯則透過代理孕母生下他們的第二個孩子Exa Dark Sideræl Musk，當時兩人已經分手。馬斯克與格萊姆斯的大兒子X Æ A-Xii則是出生於2020年5月。

《紐約時報》先前報導稱，馬斯克與格萊姆斯之間其實還有第3個孩子，第3胎是個男孩，已知姓名為Techno Mechanicus，暱稱則是Tau。而馬斯克10日首度打破沉默，證實這個孩子的姓名為Tau Techno Mechanicus。