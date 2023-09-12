飛機廁所半裸開啪！男女「高空活春宮」被開門看光　乘客全嗨翻

▲ 男女在飛機廁所內上演活春宮。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國廉航易捷航空（easyJet）一架客機發生離譜事件，一對男女飛行中難忍慾火，在狹窄的廁所內激戰，令空服員十分為難，打開廁所門的瞬間清楚可見兩人在裡頭緊密連結，圍觀乘客頓時歡聲雷動。

根據《每日星報》，乘客斯托克斯（Aney Stokes）8日搭乘易捷航空班機，從魯頓（Luton）飛往西班牙伊比薩島（Ibiza），卻遇上一對在廁所開啪的男女，拍下機上情形上傳到社群平台X（原稱推特），至今累積逾480萬次觀看。

影片中一名空少站在廁所外，表情看起來十分尷尬，四周傳來其他乘客高喊「Bravo」的訕笑聲，接著空少一把拉開門，這對男女下半身赤裸、緊貼彼此的限制級畫面當場暴露在乘客面前，現場頓時爆出陣陣興奮的歡呼聲，男子一陣錯愕後則是迅速將門關上，但空少還是一臉為難，其他乘客也不斷高聲討論兩人的反應。

▲ 坐在廁所前的乘客激動掩面。（圖／翻攝自X）

這段影片在社群媒體瘋傳，網友紛紛留言熱議，「在到處都是屎尿的密閉空間裡，好髒」、「所以他們出來的影片呢」、「裡面居然塞得下兩個人」、「廁所不是都很小嗎」、「機上免費A片」。

易捷航空已經證實這起事件並報警，一名發言人表示，航班抵達伊比薩島後，2名乘客因在機上的行為被警察攔下，但不清楚是否有人被捕。