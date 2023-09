困地底1千公尺深10天！動員200人洞穴救援　美探險家獲救笑了

▲ 迪基脫困後接受採訪,臉上掛著笑容。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國40歲探險家迪基(Mark Dickey)2日在土耳其南部莫卡洞穴(Morca Cave)內突然腸胃道出血,受困地下1040公尺深,多國組成的200人救援團隊耗費整整10天,終於在12日凌晨將他救出。

Mark Dickey, a professional cave researcher, fell seriously ill while exploring one of the world's deepest caves.



Now, rescue teams are slowly bringing him back to the surface on a stretcher.



Read more: https://t.co/Wz18qPXGX2 pic.twitter.com/P4WOgTAUNT