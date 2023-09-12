路透：美國將援烏「裝有集束炸彈」遠程飛彈　一次可射400枚小炸彈

▲外媒報導稱，美國有意向烏克蘭提供裝有集束炸彈的遠程飛彈。圖為M270多管火箭系統。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

路透社11日報導獨家披露，拜登政府即將批准向烏克蘭運送配備有集束炸彈的遠程飛彈。報導引述4名美國官員說法指出，援助武器可能是最大射程306公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），或是射程72公里的「導向式多管火箭彈」（GMLRS）。

根據路透社報導，烏克蘭目前只擁有一款美國提供的集束彈藥，即7月份宣布的155毫米砲彈，最大射程約29公里，最多可攜帶48枚小炸彈，烏克蘭現有的GMLRS彈藥只能發射逾10萬枚尖銳的鎢碎片，但不能發射小型炸彈。

其中3名美國官員表示，在近幾月來看見烏軍使用155毫米砲彈發射集束炸彈取得成功後，美國正在考慮向烏克蘭運送ATACMS或GMLRS，其中任一種武器獲得批准後都能迅速運往基輔。官員們表示，美方預計會從即將納入美軍庫存的批次中轉移這些武器。

報導指出，ATACMS可發射大約300枚以上的小炸彈，至於烏克蘭已持有數月之久的GMLRS火箭彈系統能夠一次發射多達404枚集束炸彈。白宮拒絕對此消息發表評論。2名消息人士表示，隨著烏克蘭打擊俄軍顯現進展，拜登政府希望在關鍵時刻強化烏克蘭軍力。但所有4名消息人士都表示，這項軍援並非最終決定，仍有可能出現變數。

報導提到，基輔一再要求美國提供ATACMS，以利他們攻擊與破壞俄占區域中的補給線、空軍基地與鐵路網絡。一個美國陸軍所屬網站表示，ATACMS是為了「深入攻擊敵方第二梯次部隊」而設計的，可用於攻擊前線後方的指揮與控制中心、防空系統或後勤基地。但拜登政府數月以來針對是否該運送ATACMS持續掙扎中，因為這些武器可能會被視為對俄羅斯過度挑釁的舉動。

集束炸彈通常會釋放大量小型炸彈，不分對象地在大範圍內造成殺傷力，且沒有爆炸的啞彈在衝突結束後的數十年裡仍會構成危險，因此目前全球有100多個國家已經禁用集束炸彈，但俄羅斯、烏克蘭與美國等多個國家尚未簽署這項禁止生產、儲存、使用和轉讓的《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions）。